Büyük dövüş öncesi: Nursulton Ruziboev resmi medya etkinliğinde boy gösterdi

Özbekistanlı ünlü UFC dövüşçüsü Nursulton Ruziboev, 5 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir sonraki UFC gecesi öncesindeki resmi medya etkinliklerine katıldı. Vatandaşımız, bu turnuva kapsamında dünya MMA dünyasının en parlak ve sıra dışı vuruş ustalarından biri olan İngiliz Michael "Venom" Page'e karşı oktagona çıkacak.

Dövüş haftası başladı: Önemli süreçlerden ilk görüntüler

Yayınlanan fotoğraflarda Nursulton'un turnuva tanıtım materyallerini, özellikle de gecenin resmi posterlerini imzaladığı anlar yer alıyor. Dan Hooker ve diğer yıldız dövüşçülerin yer aldığı posterlerin merkezinde yaklaşan kıran kırana mücadele tasvir ediliyor. Etkinlik boyunca vatandaşımızın son derece sakin, odaklanmış ve zihinsel olarak tamamen hazır görünmesi hayranların dikkatini çekiyor.

Medya günü programında her zamanki gibi dövüşçülerin resmi yüz tartıları, hayranlar için hediyelik eşyaların hazırlanması ve uluslararası spor gazetecileriyle soru-cevap oturumları yer alıyor.

Michael Page — Ruziboev'in kariyerindeki en ciddi sınavlardan biri

Yaklaşan karşılaşma bir dizi önemli özelliğiyle öne çıkıyor:

Antropometrik mücadele: Her iki sporcu da kendi sıkletlerindeki en uzun boylu ve en uzun erişime sahip dövüşçüler arasında yer alıyor. Bu durum, mesafe kontrolü konusunda gerçek bir satranç maçı vadediyor.

Stillerin çatışması: Michael Page, Bellator'daki uzun yıllara dayanan kariyeri boyunca mesafeyi koruyarak hızlı kontrataklar yapması ve beklenmedik hamleleriyle tanındı. Nursulton ise hem güçlü nakavt vuruşlarına hem de yerde etkili kontrol ve pes ettirme tekniklerine sahip çok yönlü bir atlet.

Sıralama ve gelecek: Bu dövüşten alınacak bir galibiyet, Ruziboev için sıkletin ilk 15 sıralamasına giden yolu doğrudan açacaktır.

Fransa'daki turnuva 5 Eylül akşamı başlayacak. Tüm Özbek MMA tutkunlarının gözü o gün Paris oktagonunda olacak.

Sizce Nursulton, sıra dışı bir stile sahip Michael Page engelini hangi taktikle aşmalı: dövüşü bir an önce yere mi taşımalı yoksa ayakta açık bir çatışmaya mı girmeli? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!