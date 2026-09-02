Huawei Watch Ultimate 2'nin yeni versiyonu tanıtılıyor

Huawei, amiral gemisi akıllı saatlerinin bir sonraki sürümü olan Huawei Watch Ultimate 2'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu premium cihazın 7 Eylül'de resmen tanıtılacağı duyuruldu ve cihaz, modern teknolojiler ile gelişmiş yazılımların birleşimini sergileyecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan resmi tanıtım posterine göre, yeni model Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration olarak adlandırılıyor. Cihaz, gümüş-mor tonlarının hakim olduğu dış görünüşü de dahil olmak üzere kendine has tasarım çözümleriyle dikkat çekiyor.

Dış görünüşteki değişiklikler arasında özel beyaz-mor örgülü kordon ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen yeni saat kadranı tasarımları yer alıyor. Bu, saate daha çekici ve modern bir görünüm kazandırarak günlük kullanım ve aktif yaşam tarzı için uygun olmasını sağlıyor.

HarmonyOS 7 işletim sistemi ve özellikleri

Yeni akıllı saat, en güncel HarmonyOS 7 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yazılım platformu, cihazın genel performansını artırmanın yanı sıra bir dizi önemli işlevi de önemli ölçüde iyileştiriyor.

Özellikle HarmonyOS 7 sistemi, spor aktivitelerini takip etme sürecini derinlemesine optimize ediyor. Aynı zamanda, aşırı düşük sıcaklıklardaki koşullarda insan vücudunun durumunu ve sağlık takibi yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Pazardaki konumu ve önceki sürümler

Hatırlatmak gerekirse, daha önce orijinal Huawei Watch Ultimate 2 modelinin satışa sunulduğu bildirilmişti. Bu cihaz kullanıcıların beğenisine sunulmuş, yetenekleri ve teknik özellikleri teknoloji meraklıları arasında geniş çapta tartışılmıştı.

Yeni tanıtılan Extraordinary Exploration versiyonu ise kullanıcılara sadece teknik açıdan güçlü değil, aynı zamanda estetik açıdan da üst düzey bir premium cihaz seçme imkanı sunuyor. Cihazın tüm yeteneklerinin tanıtım gününde açıklanması bekleniyor.