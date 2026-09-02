Dünyanın en yağışlı ülkeleri sıralaması açıklandı

Dünya genelinde iklim değişikliği ve küresel kuraklık riski geniş çapta tartışılırken, uluslararası meteoroloji ve klimatoloji kuruluşları gezegenimizin en yağışlı ülkelerinin sıralamasını açıkladı. Verilere göre, Güney Amerika'nın eşsiz ülkesi Kolombiya, yıllık ortalama 3.240 milimetrelik yağış miktarıyla dünyada mutlak lider oldu. Peki, ilk üçte başka hangi ülkeler yer aldı, Afrika'nın tek temsilcisi hangisi ve dünyanın en çok yağış alan noktasına sahip olmasına rağmen Hindistan neden listenin üst sıralarında yer almıyor?

Aşağıda yeryüzünün en nemli bölgelerini, doğanın eşsiz iklim mucizelerini ve yağışlı ülkelerin coğrafyasına dair detayları inceleyeceğiz.

1. Mutlak lider: Yıllık 3.240 mm yağış ve Kolombiya'nın iklim kontrastı

Kolombiya'nın bu sıralamada birinci olması tesadüf değil, ancak bu durum tüm ülke topraklarının aynı oranda yağış aldığı anlamına gelmiyor. Bu gösterge, ülkenin belirli bir noktası için değil, aksine tüm ulusal topraklar üzerinden hesaplanan yıllık ortalama değerdir kabul edilir.

Yıllık ortalama miktar: 3.240 milimetre;

İklim çeşitliliği: Kolombiya toprakları doğal kontrastlar açısından zengindir. Ülkenin bir kısmında kurak ve sıcak savanlar bulunurken, Pasifik kıyıları ve Amazon havzasında yer alan kısımlarında sürekli yağan sağanaklar ve nemli tropikal ormanlar hakimdir.

Bu kendine has coğrafi konum; iki okyanusun (Atlantik ve Pasifik) hava akımları ile And Dağları'nın kesişimi, Kolombiya'yı gezegenin en nemli ülkesi haline getirmiştir.

2. İlk üç: Afrika'nın tek incisi ve Okyanusya devi

Dünyanın en yağışlı ülkeleri podyumunda iki egzotik bölge daha yer aldı:

2. sıra — São Tomé ve Príncipe (3.200 mm):

Gine Körfezi'nde bulunan Afrika'nın bu küçük ada devleti, yıllık 3.200 milimetrelik yağışla ikinci sırada yer aldı. En şaşırtıcı olanı ise bu adalarda yağışlı mevsim neredeyse 9 ay sürmektedir. São Tomé ve Príncipe, dünyanın en yağışlı ilk 10 ülkesi listesine girebilen tek Afrika ülkesi sayılmaktadır. 3. sıra — Papua Yeni Gine (3.142 mm):

Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan bu büyük devlet, yıllık ortalama 3.142 milimetre yağış almaktadır. Kesintisiz yağmurlar ve sık ormanlar, burada biyolojik çeşitliliğin maksimum düzeyde korunmasını sağlamıştır.

3. Yağışlı ülkeler coğrafyası: Hangi bölgeler su içinde yaşıyor?

Sıralama analizi, gezegenimizin en yağışlı ülkelerinin temel olarak üç büyük coğrafi bölgede toplandığını göstermektedir:

Güneydoğu Asya'nın deniz bölgeleri: Muson yağmurları ve nemli okyanus rüzgarları altında yaşayan Endonezya, Brunei ve Malezya üst sıralarda yer almıştır.

Güney Pasifik bölgesi: Papua Yeni Gine dışında, birçok takımadadan oluşan Samoa ve Solomon Adaları da sürekli yağış alan bölgelerdendir.

Orta Amerika kuşağı: İki kıtayı birbirine bağlayan ve tropikal ormanlarla zengin olan komşu Kosta Rika ve Panama en nemli ülkeler onluğunda sağlam bir yer edinmiştir.

4. «Hindistan paradoksu»: En nemli nokta varken ülke neden listede yok?

Birçok coğrafya meraklısının aklına haklı bir soru geliyor: Dünyanın en çok yağış alan ünlü noktasına sahip olan Hindistan, neden bu listenin liderleri arasında görünmüyor?

Mesele şu ki, Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde bulunan Mawsynram köyü gerçekten de yeryüzündeki en yağışlı yerleşim yeri (yıllık ortalama 11.800 milimetreden fazla yağış) olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

Ancak sunulan küresel sıralama, tek bir şehir veya dağlık bölgenin göstergesine değil, aksine tüm ülke toprakları genelindeki ortalama yağış miktarına dayanmaktadır. Hindistan toprakları çok geniş olup, içerisinde devasa kurak bozkırlar, Thar Çölü ve yağışın az olduğu merkezi platolar bulunduğundan, genel ulusal ortalama önemli ölçüde düşmektedir.

Sonuç ve kamuoyu görüşü

Yılda 3.000 milimetreden fazla yağış alan Kolombiya ve diğer tropikal ülkeler, gezegenimizin gerçek «akciğerleri» ve devasa tatlı su kaynaklarıdır. Böylesine yoğun yağışlar bir yandan yeşil doğayı ve dev ormanları beslerken, diğer yandan heyelan ve sel gibi sürekli riskleri beraberinde getirmektedir.

Sizce sürekli yağışlı ve nemli bir iklimde yaşamak insan hayatı için uygun mu, yoksa güneşli ve kurak bölgeler mi tercih edilmeli? Gözlemlediğiniz en şiddetli ve uzun süreli yağış nerede gerçekleşti? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!