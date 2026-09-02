Erling Haaland'ın geleceği: İspanyol devleri onu cezbedebilir mi

İngiliz kulübü Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ın kariyerine İspanya'nın dev kulüplerinden birinde devam etme ihtimali her zaman mevcut. Goal.com'un haberine göre, eski futbolcu Dietmar Hamann, Norveçli golcünün geleceği ve Katalan ekibi Barcelona veya Real Madrid'in ilgisine nasıl yanıt verebileceği konusundaki düşüncelerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Erling Haaland, 2022 yazında babası Alf-Inge'nin izinden giderek Manchester City kadrosuna katılmıştı. Açıklanan 51 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle gerçekleşen bu anlaşma, modern futbol piyasasında gerçek bir fırsat olarak görüldü. Pep Guardiola yönetimindeki takımda geçirdiği ilk sezonda forvet; Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçleme (treble) yaptı ve 52 gol atmayı başardı.

O günden bu yana güçlü forvetin etrafında birçok rekor kırıldı ve İngiltere liginde hızla yüz gol barajı aşıldı. Futbolcunun kulübüyle uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor ve mevcut anlaşması 2034 yılına kadar devam ediyor. Ancak, İspanyol kulüplerinin ilgisine dair söylentiler dinmediği için sözleşmenin sonuna kadar tamamlanacağına dair hiçbir garanti yok.

İspanyol devleri ve yeni meydan okumalar

Gelecek yaz 27 yaşına girecek olan Erling Haaland, Manchester'daki beşinci sezonunu tamamlayacak. Tam da bu dönemde futbolcunun kendisi için yeni bir meydan okumanın kapılarını açabileceği ve Camp Nou veya Santiago Bernabéu stadyumlarına yönelebileceği tartışılıyor. Eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Betinia ile yaptığı röportajda bu konudaki sorulara yanıt verdi.

Hamann'a göre futbolcu, Manchester City formasıyla kazanabileceği tüm kupaları kazandı. Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinden sonra, belli bir süre geçince oyuncuda yeni bir motivasyon ve değişim arzusu oluşması doğal bir süreçtir. Uzun vadeli bir sözleşmesi olsa da, Barcelona veya Real Madrid gibi takımlar kapıyı çalarsa, bu her futbolcu için ciddi bir adım olabilir.

Yine de transfer konusu sadece futbolcunun isteğine bağlı değil. Manchester City'nin onayı olmadan ve mevcut devasa sözleşme şartları göz önüne alındığında, bu transferin biraz karmaşık olması bekleniyor. Ayrıca, Haaland'ın bonservis bedelinin de ucuz olmayacağı açık; bu durum İspanyol kulüpleri için ek bir zorluk yaratabilir.