Vivo V80 Lite 5G 10 000 mAh batarya ile tanıtılıyor

Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo V80 Lite 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com'a göre, bu cihazın en dikkat çekici özelliği, tüm seri tarihindeki rekor seviyede büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Tanıtım etkinliği 3 Eylül olarak belirlenmiş olup, cihaz şimdiden ön sipariş sisteminde göründü ve bu durum teknik özelliklerine netlik kazandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, müşterilere depolama kapasitesi açısından üç farklı konfigürasyon sunulacak. Bunlar; 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama, 6 GB / 256 GB ve 8 GB / 256 GB seçenekleridir. Ayrıca akıllı telefon üç çekici renkte satışa sunulacak: pembe, yeşil ve siyah.

Teknik özellikler ve performans

Daha önce bu cihaz Geekbench benchmark testinden geçmişti. Buna göre cihazın Dimensity 7360-Turbo işlemci ve en yeni Android 16 işletim sistemi ile çalışacağı biliniyor. TUV sertifikasyon kurulu belgeleri ise akıllı telefonun 44 W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini doğruluyor.

Cihazın Malezya pazarı için tasarlanan versiyonu V2626 model numarasıyla kaydedildi. Hatırlatmak gerekirse, bu model daha önce Pakistan'da da tanıtılmıştı ve o zaman 7050 mAh kapasiteli bir batarya ile duyurulmuştu. Malezya versiyonunda ise bu değerin tam 10 000 mAh seviyesine çıkarılmış olması dikkat çekici.

Ekran ve koruma özellikleri

Akıllı telefonun tasarımı ve dayanıklılığı da üst düzeyde tutulmuş. Önceki tanıtımlara dayanarak, cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla donatılacağını söyleyebiliriz. Bu, kullanıcılara akıcı ve yüksek kaliteli bir görüntü deneyimi sunar.

Ayrıca kasa, modern gereksinimleri tam olarak karşılayan IP69 seviyesinde sağlam bir koruma katmanına sahip. Bu, cihazı su ve toz etkilerine karşı yüksek düzeyde korur.