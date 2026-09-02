Xiaomi, yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttı

·0·Teknoloji
Xiaomi, yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttı

Xiaomi, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'un tasarımını resmen sergiledi. ixbt.com'un haberine göre, cihazın tam tanıtımı bu yıl 7 Eylül'de düzenlenecek geleneksel sonbahar lansman etkinliğinde, diğer gelişmiş amiral gemisi cihazlarla birlikte yapılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, bu modelin yapısını tamamen yeni bir form faktörü olan mid-fold olarak tanımlıyor. Yayınlanan resmi görsellere göre, dikkat çekici kırmızı renkte üretilen akıllı telefonun dış kısmında 5,38 inçlik bir ekran bulunuyor.

Teknik özellikler ve kamera sistemi

Cihazın iç kısmındaki katlanmayan ana ekranın diyagonali 7,58 inçtir. Akıllı telefonun gövdesinin üst kısmında yatay olarak uzanan ana kamera bloğu yer alıyor ve burada üç lens ile bir flaşın olduğu görülüyor.

Söz konusu optik sistemin oluşturulma sürecine ünlü Leica firmasının uzmanları da katıldı. Bu durum, gelecekteki amiral gemisinin mobil fotoğrafçılık yetenekleri açısından yüksek sonuçlar vereceğinin bir göstergesidir.

Yeni işlemci ve diğer cihazlar

Daha önce Xiaomi, bu yeni cihazının özel olarak hazırlanan Xring O3 adlı tek çipli sistem temelinde çalışan ilk akıllı telefon olacağını duyurmuştu. Bu teknolojik çözümün mobil pazarda nasıl bir performans sergileyeceği uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında.

Ayrıca aynı etkinlik kapsamında, yine bu işlemci temelinde çalışan ilk tablet olan Pad 9 Pro Max'in de tanıtılması bekleniyor. 7 Eylül'de yapılması planlanan lansmanın, Xiaomi için en büyük ve en önemli etkinliklerden biri olması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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