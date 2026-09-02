Acer dört ekranlı yeni taşınabilir monitörünü tanıttı

Berlin'de düzenlenen IFA 2026 fuarında Acer, en yenilikçi geliştirmelerinden biri olan dört ekranlı PD163Q P3 katlanabilir taşınabilir monitörünü sergiledi. Dizüstü bilgisayar ekranında yeterli çalışma alanı bulamayan ve çoklu görev ortamında verimli çalışmak isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlanan bu cihazın, mobil iş istasyonu pazarında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, tanıtım sırasında sergilenen yeni model, benzersiz yapısı sayesinde kullanıcıya çalışma alanını tam dört katına (4X Screen Space) çıkarma imkanı sunuyor. Bu yüksek performans, birbirine bağlı birden fazla ekranın kullanılmasıyla elde edilmiş olup cihazın kompakt kalmasını sağlıyor.

Teknik özellikler ve kolaylıklar

Cihazın ana kısmını oluşturan paneller, 15,6 inçlik Full HD formatındaki kaliteli ekranlardan oluşuyor. Bu, günlük görevlerde, karmaşık tablolar, grafik düzenleyiciler ve metin belgeleriyle çalışırken yeterli düzeyde netlik ve konfor sunuyor.

Mühendisler, kullanıcıların rahatlığını da düşünerek monitörlerin kişisel bilgisayara bağlanma sürecini mümkün olduğunca basitleştirdi. Verilen bilgilere göre, tüm sistem tek bir USB-C kablosu üzerinden bağlanıyor; bu da gereksiz kablo ve adaptör ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Evrim ve beklentiler

Acer'ın bu alanda ilk kez deneme yapmadığını belirtmek gerekir. Şirket daha önce iki adet 15,6 inçlik ekrana sahip daha basit bir PD163Q modelini piyasaya sürmüştü. Yeni PD163Q P3 ise o neslin mantıksal bir devamı olup ekran sayısını dörde çıkararak taşınabilir monitörlerin potansiyelini yeni bir seviyeye taşıdı.

Üretici henüz bu gelecek vadeden cihazın kesin fiyatını, satışa çıkış tarihlerini ve tam teknik özelliklerini açıklamadı. Yine de bu cihaza olan ilginin yüksek olduğu ve yakında mobil iş istasyonu pazarında yerini alacağı tahmin ediliyor.