İki fan ve 10 000 mAh bataryalı Oukitel WP600 tanıtıldı

·0·Teknoloji
İki fan ve 10 000 mAh bataryalı Oukitel WP600 tanıtıldı

Ixbt.com'a göre Oukitel markası, yeni WP70 Ultra modeliyle birlikte benzersiz teknik özelliklere sahip Oukitel WP600 akıllı telefonunu resmen tanıttı. Mobil oyuncular için tasarlanan bu cihaz, dünyada ilk kez çift soğutma fanı ile donatılması ve modern RGB aydınlatma sistemiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Oukitel WP600 modeli oyun odaklı olmasına rağmen, donanım temeli olarak en üst seviye amiral gemisi işlemciler yerine MediaTek Dimensity 8300 platformu tercih edildi. Buna rağmen akıllı telefon, yüksek performans ve kararlı çalışma sağlamak için güçlü teknik özelliklerle donatıldı.

Teknik özellikler ve ekran

Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6,8 inçlik geniş bir OLED ekrana sahip. Ayrıca ekranın 120 Hz yenileme hızı, dinamik oyunlarda ve uygulamalarda son derece akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.

Cihazın RAM kapasitesi 24 GB gibi rekor bir seviyede. Bu, aynı anda birden fazla ağır uygulamayı çalıştırmanıza ve oyun sırasında herhangi bir takılma yaşamadan işlem yapmanıza olanak tanır. Kamera özelliklerine gelince, akıllı telefon 108 megapiksel ana kamera ile donatılmıştır.

Batarya ve koruma

Oyuncular ve aktif kullanıcılar için en önemli unsurlardan biri bataryadır. Cihaz, 10 000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olup, hızlı şarj için 45 W gücünde bir şarj adaptörü ile sunuluyor.

Gövde güvenliği ve dayanıklılığına da özel önem verilmiştir. Oukitel WP600, modern eSIM teknolojisini desteklemekte ve toz ile suya karşı en yüksek IP69K standardını karşılamaktadır. Üretici şu an için yeni akıllı telefonun fiyatı ve satışa çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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