Acer Vero 16 tanıtıldı: yüksek performans ve kolay onarılabilirlik

·1·Teknoloji
Acer Vero 16 tanıtıldı: yüksek performans ve kolay onarılabilirlik

Acer, modern teknolojileri ve çevreci yaklaşımı bir araya getiren yeni Acer Vero 16 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Ixbt.com'a göre bu cihaz, sadece yüksek performansıyla değil, aynı zamanda parçalarının kolayca değiştirilebilmesi ve dayanıklı kasasıyla da öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışıyor ve Copilot+ PC kategorisine giriyor. Maksimum konfigürasyonda dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra X9 388H işlemci ve Intel Arc B390 dahili grafik birimi ile donatılıyor. Yapay zeka platformunun toplam performansı ise 180 TOPS değerine ulaşıyor.

Teknik yetenekler ve ekran özellikleri

Üretici, kullanıcılara şebekeye sürekli bağlı kalmadan bile verimli çalışma, içerik oluşturma ve uygulamaları başlatma imkanı sunuyor. Dizüstü bilgisayar, 24 GB RAM ve 512 GB kapasiteli SSD ile donatılmıştır.

Ekran için birkaç seçenek mevcut olup, bunların en önemlisi 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 3K OLED ekrandır. Ayrıca dokunmatik kontrol özelliğine sahip 2K OLED konfigürasyonları da sunulmaktadır. Tüm ekranlar 16:10 en-boy oranına, Low Blue Light sertifikasına, 100 000:1 kontrasta ve 1 ms tepki süresine sahiptir.

Arayüzler ve çevreci yaklaşım

Cihaz, özel bir gizlilik mekanizmasına sahip 5 megapiksel kızılötesi kamera, iki adet Thunderbolt 4 portu, 8K'ya kadar görüntü çıkışını destekleyen HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve SD kart yuvası ile donatılmıştır. Yapay zeka işlevleri; görev otomasyonu, veri arama ve iletişim araçlarını birleştiren AcerSense platformu tarafından yönetilmektedir.

Cihazın bakım kolaylığına özel bir önem verilmiştir. İç parçalara özel bir klips yardımıyla herhangi bir alet gerektirmeden erişilebilir. SSD ve bataryayı değiştirme imkanı mevcut olup, menteşe yapısının da ayrı ayrı değiştirilebilmesi öngörülmüştür.

Dizüstü bilgisayarın kasası, MIL-STD-810H askeri standartlarına uygun testlerden geçmiştir. Üretiminde Acer Vero Aluminum malzemesi kullanılmış olup, bunun yarısı geri dönüştürülmüş endüstriyel alüminyumdan, geri kalanı ise düşük karbon ayak izine sahip alüminyumdan oluşmaktadır. Ambalaj malzemeleri de tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

AcerDizüstü BilgisayarIntelTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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