Enzo Fernández, Manchester City'ye transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı

·2·Spor
Enzo Fernández, Manchester City'ye transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı

İngiltere Premier Ligi'nde yılın en büyük ve en çok tartışılan transferlerinden biri resmen sonuçlandı. Londra ekibi Chelsea'nin merkez orta sahası ve Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonu olan Enzo Fernández, beklenmedik bir şekilde Manchester Cityfutbolcusu oldu. "Vatandaşlar" ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ses getiren kararının nedenleri, yeni takımındaki planları ve kulübün seviyesi hakkında ilk kez resmi açıklamalarda bulundu.

«Bu kulüp zaferler için yaratılmış»: Fernández neden City'yi seçti?

Enzo, İngiltere şampiyonuna katılmanın her profesyonel futbolcu için kariyerinin zirvelerinden biri olduğunu vurguladı:

  • Manchester Cityson yıllarda İngiltere'deki en başarılı kulüp. Her futbolcu böyle bir takımın parçası olmak ister çünkü burada her şeyin ne kadar profesyonelce organize edildiğini biliyorlar;

  • Buraya geldiğim için daha mutlu olamazdım. City'nin yeni kupalar kazanmasına yardımcı olmak adına bu meydan okumayı kabul etmeye tamamen hazırım. Bu takım sadece zaferler için yaratılmış.

Her mevkide yıldızlar: Rekabet ve yüzde 100 özveri

Manchester City'nin orta sahasındaki yüksek rekabet kimse için bir sır değil. Ancak Arjantinli yıldız bundan korkmadığını, aksine dünya çapındaki takım arkadaşlarından öğrenerek oyununu daha da geliştirmek istediğini belirtti:

  • Kadroya baktığınızda, City'nin her mevkisinde üst düzey futbolcular olduğunu görüyorsunuz. Yeni takım arkadaşlarımdan öğrenerek bir futbolcu olarak daha da gelişmek istiyorum;

  • Oyunumu sürekli geliştirmekten gurur duyuyorum. Benimle çalışan herkes, antrenmanlarda ne kadar sıkı çalıştığımı ve maçlara ne kadar enerji harcadığımı çok iyi bilir. Yüzde 100'ümü vereceğim ve yeni kulübüme burada da hiçbir şeyin değişmeyeceğine, sonuna kadar savaşacağıma söz veriyorum.

5 yıllık sözleşme, Manchester City teknik ekibinin bu futbolcuyu merkezde uzun vadeli stratejik bir figür olarak gördüğü sonucunu doğuruyor. Bu anlaşma sadece Manchester kulübünün orta sahasını önemli ölçüde güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda puan tablosundaki ana rakipler arasındaki güç dengesini de değiştirmesi bekleniyor.

Sizce Enzo Fernández Manchester City'nin oyun tarzına çabuk uyum sağlayıp takımın vazgeçilmez bir lideri mi olacak, yoksa iç rekabet nedeniyle ilk 11 mücadelesinde zorluk mu yaşayacak? Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Enzo FernándezManchester CityPremier LeagueTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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