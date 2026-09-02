Premier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmaları

·60·Spor
Premier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmaları

İngiltere Premier Ligi'nde 2026 yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüpler yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yüz milyonlarca avro harcayarak birçok rekoru kırdı. Transfermarkt portalının nihai verilerine göre, bu yazın mutlak rekor transferini Manchester Citygerçekleştirdi; satışlar tarafında ise Katalan deviyle anlaşmaya varan Newcastle United lider oldu.

En pahalı 10 transfer: Manchester City ve Tottenham'ın büyük hamlesi

Bu yaz Premier Lig devleri, orta saha ve hücum hattını yeniden şekillendirmek için tarihi meblağlar harcadı. En pahalı 10 transfer arasına şu isimler girdi:

  • Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City) — 145 milyon €

  • Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea) — 138 milyon €

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest → Manchester City) — 135 milyon €

  • Bradley Barcola (PSG → Liverpool) — 125 milyon €

  • Sandro Tonali (Newcastle United → Tottenham) — 108 milyon €

  • Matheus Fernandes (West Ham → Tottenham) — 99 milyon €

  • Ayyoub Bouaddi (Lille → Manchester City) — 95 milyon €

  • Savinho (Manchester City → Tottenham) — 87,7 milyon €

  • Bruno Guimarães (Newcastle United → Arsenal) — 87,5 milyon €

  • Carlos Baleba (Brighton → Manchester United) — 75,9 milyon €

En pahalı 10 satış: Newcastle'ın kazancı ve Suudi yatırımları

İngiliz kulüpleri sadece alışverişte değil, oyuncu satışlarıyla bütçelerini zenginleştirme konusunda da oldukça aktifti:

  • Anthony Gordon (Newcastle United → Barcelona) — 80 milyon €

  • Tijjani Reijnders (Manchester City → Al-Qadsiah) — 61 milyon €

  • Ollie Watkins (Aston Villa → Al-Hilal) — 58,4 milyon €

  • Marc Cucurella (Chelsea → Real Madrid) — 55 milyon €

  • Rasmus Højlund (Manchester United→ Napoli) — 44 milyon €

  • Cristian Romero (Tottenham → Atlético Madrid) — 33 milyon €

  • Curtis Jones (Liverpool → Inter) — 30 milyon €

  • Djed Spence (Tottenham → Inter) — 30 milyon €

  • Trevoh Chalobah (Chelsea → Como) — 30 milyon €

  • Donyell Malen (Aston Villa → Roma) — 25 milyon €

2026 transfer döneminin ana sonuçları

Bu transfer dönemi bir dizi stratejik eğilimle öne çıktı. Manchester City; Enzo Fernández, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi için toplamda yaklaşık 375 milyon avro ayırarak rakiplerine ciddi bir mesaj gönderdi. Tottenham ise Sandro Tonali ve Matheus Fernandes transferleriyle orta sahasını kökten güçlendirdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan kulüplerinin Premier Lig yıldızlarına olan ilgisi devam etti: Tijjani Reijnders ve Ollie Watkins, Suudilerin en pahalı avları oldu.

Sizce 2026 yaz transfer döneminin en başarılı transferi hangisiydi? 145 milyon avroluk Enzo Fernández mi yoksa 138 milyon avroluk Morgan Rogers mı bonservis bedelini hak edecek? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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