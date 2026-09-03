Honor Magic 8 Pro en değerli Android amiral gemisi seçildi

Popüler AnTuTu platformu, Ağustos ayı sonu itibarıyla en iyi fiyat-performans oranına sahip üst segment Android akıllı telefonların sıralamasını yayınladı. Ixbt.com'un haberine göre, tüketiciler arasında en pahalı ve popüler cihazlar arasında yer alan 4500 yuan (670 dolar) üzeri segmentte Honor Magic 8 Pro modeli açık ara liderliğe yükseldi ve en değerli satın alım olarak kabul edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıralama sonuçlarına göre, 12/512 GB bellek konfigürasyonuna sahip Honor Magic 8 Pro, yüksek teknik yeteneklerinin yanı sıra uygun fiyatlı olması sayesinde birinci sırayı aldı. Bu amiral gemisi, modern Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci temelinde çalışıyor ve AnTuTu testlerinde ortalama 3 798 056 puan toplamayı başardı. Çin pazarında yaklaşık 4699 yuan (700 dolar) civarında fiyatlandırılan bu akıllı telefonun fiyat-performans katsayısı 808,3 olarak gerçekleşerek kategorisinde mutlak rekor kırdı.

Amiral gemisinin teknik yetenekleri ve ana rakipleri

Cihazın teknik özellikleri de en yüksek standartları karşılıyor. Honor Magic 8 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,71 inç yüksek kaliteli OLED ekran ile donatıldı. Ayrıca akıllı telefon, 7200 mAh kapasiteli devasa bir batarya, 120 W hızlı kablolu şarj ve 80 W kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Ana kamera bloğu ise 50, 50 ve 200 megapiksellik gelişmiş modüllerden oluşuyor.

Bu prestijli sıralamanın ilk üçünde diğer lider markalar da yer aldı. İkinci sırayı 12/256 GB bellekli OnePlus 15 aldı. Fiyatı 4599 yuan (685 dolar) olan bu model de Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle çalışıyor, 3 601 600 puan toplayarak 783,1 katsayı değerine ulaştı. OnePlus 15, 165 Hz OLED ekran ve 7300 mAh batarya ile donatıldı. İlk üçü ise temel Honor Magic 8 (12/256 GB) modeli tamamladı. Fiyatı 4799 yuan (715 dolar) olan bu akıllı telefon, 3 733 878 puan toplayarak 778,1 katsayısına sahip oldu.

Ayrıca en iyi on listesine Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ ve Oppo Find X8 Ultra gibi popüler amiral gemileri de dahil edildi.

Uzmanlar, AnTuTu sıralamasının yalnızca ham performans ve fiyat dengesini değerlendirdiğini, cihazın genel kalitesini tam olarak yansıtmadığını hatırlatıyor. Bu nedenle akıllı telefon satın alırken kasa boyutları, ergonomi, yazılım özellikleri ve kameraların gerçek performansı gibi hususlara da ayrıca dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.