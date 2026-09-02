Alfa Centauri sistemasına ilk düşük maliyetli uzay aracı gönderilebilir

Starcloud girişimi kurucuları, Alfa Centauri yıldız sistemine küçük bir insansız uzay aracı göndermeyi planlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kurdular. ixbt.com'un haberine göre, proje yazarları 15 milyon dolar fon toplayarak cihazı 2029 yılının sonuna kadar bir yardımcı roket yardımıyla uzaya fırlatmayı hedefliyor. Bu girişim, insanlık tarihinde yeni bir sayfa açabilir ve yıldızlararası uçuşlar için tamamen yeni bir ekonomik model ortaya koyabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fermi Explorer olarak adlandırılan bu araç mümkün olduğunca basit bir şekilde üretilecek. Cihaz, yaklaşık bir kilogramlık bilimsel ekipman, ksenon depolama tankı ve itki sistemi için tasarlanmış güneş panellerini bünyesinde barındıracak. Proje yazarları, yeni nesil motor teknolojileri geliştirmekten bilinçli olarak vazgeçtiler. Temel amaçları, mevcut çözümler ve minimum maliyetle yıldızlararası uçuşun mümkün olduğunu pratikte test etmektir.

Uçuş mekaniği ve temel zorluklar

Projenin en büyük zorluklarından biri, aracı gerekli hıza ulaştırmaktır. Dünya'nın alçak yörüngesine başarıyla ulaştıktan sonra, Fermi Explorer yörüngesini kademeli olarak değiştirmelidir. Bu, cihazın Güneş'e yaklaşık 0,42 astronomik birim mesafeye kadar yaklaşmasını sağlayacaktır.

Böyle bir yakınlaşma sırasında, güneş-elektrik sistemi yüksek enerji akışından yararlanacaktır. Ayrıca, motorun bir gök cisminin yakınında ateşlendiğinde hızlanma verimliliğinin arttığı Oberth etkisinden de faydalanılacaktır. Ekip tarafından hazırlanan teknik değerlendirmeye göre, bu şema aracın yaklaşık 12 yıl içinde saniyede 25 kilometre hızla Güneş'ten uzaklaşan bir yörüngeye girmesine yardımcı olacaktır.

77 bin yıllık yolculuk ve felsefi temeller

Bundan sonra Fermi Explorer balistik bir yörünge boyunca uçuşuna devam edecek ve yaklaşık 77.000 yıl sonra Alfa Centauri sistemine ulaşacaktır. Projenin fikri, evrende yaşam yaygınsa neden insanlığın henüz başka medeniyetlerin varlığına dair güvenilir kanıtlar bulamadığı sorusunu ortaya atan Fermi Paradoksu ile yakından ilişkilidir.

Proje başlatıcılarından Philip Johnston'a göre, bu görev paradokstaki iki olası açıklamayı test etme imkanı sunuyor. Özellikle, gelişmiş medeniyetlerin kendi yıldız sistemlerinin dışına araç göndermeye cesaret edememeleri veya yıldızlararası uçuşların onlar için bile aşırı karmaşık olabileceği hipotezleri test edilecektir.

Cihazla iletişim uzun sürmeyecek ve ekip, Fermi Explorer'ın kontrolünü yaklaşık 18 ay boyunca gerçekleştirmeyi planlıyor. Bundan sonra araç otonom uçuşuna devam edecek ve Jüpiter'i geçtikten sonra Dünya'dan takip edilmesi oldukça zorlaşacaktır. Proje gerekli finansmanı sağlarsa, yaratıcıları görevi 2029 yılında başlatmayı hedefliyor.