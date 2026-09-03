NASA bütçe yetersizliği nedeniyle New Horizons uzay aracını kısmen kapatabilir

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NASA bütçe yetersizliği nedeniyle New Horizons uzay aracını kısmen kapatabilir

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ekim ayında New Horizons uzay aracındaki iki bilimsel cihazı, finansman kesintisi nedeniyle kapatmak zorunda kalabilir. Şu anda tam çalışır durumda olan sondanın, Güneş sisteminin uzak bölgelerine yaklaştığı bir dönemde ortaya çıkan bu durum, bilim camiasında sert tepkilere yol açıyor. ixbt.com'un haberine göre sorun, son iki mali yıl boyunca gerekli olan 2 milyon dolarlık ödeneğin sağlanmamasından kaynaklanıyor. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor. haber

Cihazların desteklenmesi için gereken bu bütçe; verileri alan, işleyen ve analiz eden mühendisler ile bilim insanlarının maaş ödemeleri için kritik öneme sahip. Eğer finansman sağlanamazsa, Güneş rüzgarı parçacıklarını inceleyen iki önemli cihaz olan, yüksek enerjili parçacıkları kaydeden PEPSSI ve daha düşük enerjili Güneş rüzgarı parçacıklarını ölçen SWAP cihazlarının faaliyetleri durdurulacak.

Bilimsel ölçümlerin önemi

Bu cihazlardan elde edilen veriler, Güneş'in Plüton yörüngesinden çok daha uzak bölgelerdeki etkisini anlamak için büyük önem taşıyor. Özellikle, yıldızlararası uzaydaki nötr atomlar olan yüksüz iyonlar bu cihazlarla ölçülüyor. Bu yüksüz atomlar iyonlaştıktan sonra Güneş rüzgarı tarafından yakalanıyor, enerjisini emiyor ve akışın aniden yavaşladığı bölgedeki süreçleri etkiliyor.

New Horizons uzay aracı şu anda Dünya'ya kıyasla Güneş'ten 66 kat, Plüton'dan ise iki kat daha uzakta hareket ediyor. Önümüzdeki yıllarda aracın, Güneş rüzgarının süpersonik akışının aniden yavaşladığı şok dalgasına ulaşması ve ardından Güneş rüzgarının oluşturduğu alanın sınırı olan helyopauza doğru yoluna devam etmesi bekleniyor. New Horizons, Voyager araçlarından farklı bir rotada ilerlediği için, eski cihazların erişemediği uzak bölgeler hakkında benzersiz veriler sunabiliyor.

Kararın olumsuz sonuçları

Uzmanlara göre, bu cihazların kapatılması geri dönülemez bir kayba yol açabilir. Cihazlar şimdi kapatılırsa ve birkaç yıl sonra NASA'nın yeni uzay bölgelerinde gözlem yapması gerekirse, kaybedilen ölçümleri telafi etmek mümkün olmayacak. Oysa New Horizons aracı 2050 yılına kadar çalışabilecek kapasitede ve helyopauza sınırını geçip yıldızlararası uzaya çıkana kadar araştırmalarını sürdürme potansiyeline sahip.

Finansal sorun, NASA içindeki bütçe dağılımı sürecinde ortaya çıktı. Görevin temel maliyetleri (yıllık yaklaşık 10 milyon dolar) gezegen bilimi birimi tarafından karşılanıyor, ancak her yıl jeofizik bütçesinden 2 milyon dolar daha gelmesi gerekiyordu. Bu ödenek birkaç yıl boyunca sağlanmış olsa da, 2025 ve 2026 mali yıllarında finansman kesildi.

New Horizons bilim ekibi sorunu kurum içinde çözemeyince durumu kamuoyuna duyurdu. Yine de durum hala değişebilir. NASA yöneticisi Jared Isaacman, ajansın konuyla ilgilendiğini belirtti. Isaacman, ana yatırımların zaten New Horizons'ın inşasına yapıldığını, bu nedenle NASA'nın nispeten küçük cari maliyetlerle araçtan maksimum bilimsel sonuç almasının kendi çıkarına olduğunu vurguladı. Ancak şu an için cihazları korumaya yönelik resmi bir karar alınmış değil.

NASANew HorizonsUzayBilimsel AraştırmalarAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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