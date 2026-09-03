Almanya Kupası: Harry Kane'in dublesi Bayern'i bir üst tura taşıdı

·24·Spor
Almanya Kupası: Harry Kane'in dublesi Bayern'i bir üst tura taşıdı

Almanya Kupası 1. turu kapsamında Bayern Münih, alt lig temsilcisi Osnabrück'e konuk oldu. Karşılaşma beklenmedik bir şekilde ev sahibinin 5. dakikadaki hızlı golüyle başlasa da, Münih ekibi kalitesini ortaya koyarak etkileyici bir geri dönüşle 4-1'lik farklı bir galibiyet aldı ve kupada bir üst tura yükseldi.

Kısa süreli şok ve Münih baskısı: Gollerin kronolojisi

Maç, alt lig temsilcisinin sürpriz atağı ve tribünlerin coşkulu desteğiyle başladı. Ancak Bayern kısa sürede oyunun kontrolünü tamamen eline aldı:

  • 5. dakika: Ev sahibi ekipte Meissner, kaleyi isabetli bularak skoru açtı ve Bayern'i mağlup duruma düşürdü (1-0);

  • 18. dakika: Harry Kane, ceza sahasındaki pozisyonu iyi değerlendirerek dengeyi sağladı (1-1);

  • 24. dakika: Genç orta saha oyuncusu Tom Bischof, şık bir vuruşla Münih devini öne geçirdi (1-2);

  • 73. dakika: İkinci yarıda baskıyı artıran konuk ekipte Michael Olise farkı ikiye çıkardı (1-3);

  • 86. dakika: Harry Kane, penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirerek maçtaki dublesini tamamladı (1-4).

Güçlü kadro ve yeni yüzler: Maç raporu

Bayern Münih teknik heyeti, alt lig rakibine karşı risk almamayı tercih ederek sahaya birçok yıldız oyuncusunu sürdü. Savunma merkezinde Jonathan Tah ve Kim Min-jae ikilisi güven verirken; hücum hattında Luis Díaz, Michael Olise ve Harry Kane ev sahibi savunmasına ciddi baskı kurdu.

Almanya Kupası. 1. Tur

  • Osnabrück — Bayern Münih 1:4

  • Goller: Meissner (5) — Kane (18, 86 pen.), Bischof (24), Olise (73).

  • Bayern Münih kadrosu: Urbig, Stanišić, Tah, Kim Min-jae, Brown (Davies, 62), Kimmich, Bischof (Pavlović, 80), Olise, Saibari (Carl, 62), Luis Díaz, Kane (Laimer, 87).

Alt lig kulübünün ilk dakikalardaki şiddetli baskısını kıran Bayern, klasik tarzıyla farklı bir galibiyet alarak tüm kulvarlarda şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce yenilenen kadrosuyla Bayern, bu sezon iç kupadaki şanssızlığına son verip Almanya Kupası'nı müzesine götürebilecek mi? Harry Kane'in bu gol serisi ne kadar sürecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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