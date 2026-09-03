Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1.114'e yükseldi — 4 bin kişi aranıyor

·6·Dünya
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1.114'e yükseldi — 4 bin kişi aranıyor

Nepal ve Çin'in dağlık sınır bölgelerinde meydana gelen benzeri görülmemiş şiddetli sel ve toprak kaymaları, bölgede son yılların en ağır insani trajedilerinden birine yol açtı. Son resmi verilere göre, doğal afet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1.114'e ulaştı. Yıkımın boyutu ve toprak kaymalarının hacmi arttıkça, kurban sayısının daha da artabileceğine dair ciddi endişeler dile getiriliyor.

Bin sekiz yüz metrelik dağların bağrındaki trajedi: Son rakamlar

Afetin boyutu sınır boyunca yer alan düzinelerce yerleşim yerini kapsadı:

  • 1.114 kurban: Heyelanlar ve şiddetli sel suları altında kalan bölge halkı ve turistlerin doğrulanmış kayıpları;

  • 4.000'e yakın kayıp: Şu anda binlerce insanla iletişim tamamen kesilmiş durumda ve bu kişilerin enkaz veya çamur yığınları altında kaldığı tahmin ediliyor;

  • Altyapının çöküşü: Sel suları dağ yollarını süpürdü, birçok stratejik köprü yıkıldı ve elektrik-iletişim hatları koptu. Sonuç olarak, birçok köy dış dünyadan tamamen izole oldu.

Arama kurtarma çalışmaları: Zamana karşı yarış

Afet bölgesinde Nepal ve Çin kurtarma ekipleri, askeri birlikler ve yerel halkın katılımıyla kapsamlı bir acil durum operasyonu devam ediyor:

  • Ağır iş makinelerinin kullanımındaki kısıtlamalar: Karmaşık dağlık arazi yapısı ve yeni heyelan riski nedeniyle ağır iş makinelerinin bölgeye sevki gecikiyor; kurtarma ekipleri birçok noktada insan gücüyle çalışmak zorunda kalıyor;

  • Havacılık seferberliği: Tehlikeli bölgelerde mahsur kalanları tahliye etmek ve yaralılara ilk yardım sağlamak için her iki ülke tarafından kurtarma helikopterleri kesintisiz uçuşlar gerçekleştiriyor;

  • Kurtarma için kısıtlı zaman: Uzmanlarçamur ve su altındaki bölgelerde zamanın, kayıpların sağ bulunma ihtimalini hızla azalttığını belirtiyor, bu nedenle çalışmalar gece gündüz durmaksızın devam ediyor.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Himalayalar bölgesindeki buzulların hızla erimesi ve mevsimsel yağışların şiddetlenmesi, dağlık bölgelerdeki sınır ötesi güvenlik önlemlerinin kökten yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Sizce dağlık bölgelerde bu tür büyük ölçekli doğal afetleri önlemek ve insan hayatını kurtarmak için devletler nasıl ortak erken uyarı sistemleri kurmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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