MapQuest, ABD App Store sıralamasında birinci sıraya yükseldi

·0·Teknoloji
MapQuest, ABD App Store sıralamasında birinci sıraya yükseldi

ABD dijital harita pazarının emektarlarından biri olan MapQuest uygulaması, ABD App Store mağazasındaki tüm uygulama ve oyunlar arasında mutlak birinciliğe yerleşti. Bu beklenmedik başarı, şirketin ABD başkanlık yönetiminin emrine karşı çıkarak Ontario Gölü'nün ismini değiştirmeyi reddetmesinin ardından geldi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, bu yılın ağustos ayı sonunda ABD yetkilileri, ülkenin coğrafi isimlendirme servisine ticaret politikası kapsamında Ontario Gölü'nü "Lake America" olarak yeniden adlandırmasını talep eden bir kararname çıkarmıştı. Bu kararın ardından Google Maps ve Apple Maps gibi büyük teknoloji devleri değişikliği kabul ederek haritalardaki isimleri güncellemişti.

İlkeli duruş ve kullanıcı desteği

Ancak MapQuest farklı bir yol izledi. Şirket, X sosyal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden gölün tarihi ismini koruyacağını ve değiştirmeyeceğini duyurdu. Kullanıcılar, şirketin bu kararlı duruşunu olumlu karşılayarak kitlesel bir şekilde desteklemeye başladı.

Sonuç olarak, pazartesi günü ABD App Store sıralamasında 8. sırada bulunan uygulama, salı günü zirveye, yani 1. sıraya yükseldi. Sensor Tower analiz şirketinin verilerine göre, kararnamenin duyurulmasından bu yana uygulama sadece ABD'de yaklaşık 632.000 kez indirildi.

Şirket faaliyetlerinde keskin değişimler

MapQuest tarafından sağlanan verilere göre, ABD ve Kanada bölgeleri dahil olmak üzere uygulamayı yükleyenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Yeni kullanıcılar sadece uygulamayı indirmekle kalmayıp, geliştirilme sürecinde de aktif rol alıyorlar.

MapQuest Genel Müdürü Doug Berger, TechCrunch'a verdiği röportajda ekibin kullanıcılardan gelen hata bildirimleri ve yeni özellik önerileri üzerinde aralıksız çalıştığını belirtti. Berger'e göre, yıl başından bu yana kaydedilen indirmelerin yarısından fazlası, yani yüzde 56'sı, 27 Ağustos ile 1 Eylül arasındaki bu kısa döneme denk geliyor.

MapQuestApp StoreTeknolojiABDUygulamalar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA bütçe yetersizliği nedeniyle New Horizons uzay aracını kısmen kapatabilirNASA bütçe yetersizliği nedeniyle New Horizons uzay aracını kısmen kapatabilirBugün, 01:28Oppo Find X10 Pro Max amiral gemisi üç adet 200 MP kamera ile tanıtıldıOppo Find X10 Pro Max amiral gemisi üç adet 200 MP kamera ile tanıtıldıBugün, 00:21Alfa Centauri sistemasına ilk düşük maliyetli uzay aracı gönderilebilirAlfa Centauri sistemasına ilk düşük maliyetli uzay aracı gönderilebilirDün, 23:57Huawei Watch D3 akıllı saat tanıtıldı: Tansiyon ölçümü ve uzun pil ömrüHuawei Watch D3 akıllı saat tanıtıldı: Tansiyon ölçümü ve uzun pil ömrüDün, 21:51Acer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttıAcer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttıDün, 21:25Xiaomi 17 Max, AnTuTu kullanıcı reytinginde birinci sıraya yerleştiXiaomi 17 Max, AnTuTu kullanıcı reytinginde birinci sıraya yerleştiDün, 19:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti