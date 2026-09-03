MapQuest, ABD App Store sıralamasında birinci sıraya yükseldi

ABD dijital harita pazarının emektarlarından biri olan MapQuest uygulaması, ABD App Store mağazasındaki tüm uygulama ve oyunlar arasında mutlak birinciliğe yerleşti. Bu beklenmedik başarı, şirketin ABD başkanlık yönetiminin emrine karşı çıkarak Ontario Gölü'nün ismini değiştirmeyi reddetmesinin ardından geldi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, bu yılın ağustos ayı sonunda ABD yetkilileri, ülkenin coğrafi isimlendirme servisine ticaret politikası kapsamında Ontario Gölü'nü "Lake America" olarak yeniden adlandırmasını talep eden bir kararname çıkarmıştı. Bu kararın ardından Google Maps ve Apple Maps gibi büyük teknoloji devleri değişikliği kabul ederek haritalardaki isimleri güncellemişti.

İlkeli duruş ve kullanıcı desteği

Ancak MapQuest farklı bir yol izledi. Şirket, X sosyal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden gölün tarihi ismini koruyacağını ve değiştirmeyeceğini duyurdu. Kullanıcılar, şirketin bu kararlı duruşunu olumlu karşılayarak kitlesel bir şekilde desteklemeye başladı.

Sonuç olarak, pazartesi günü ABD App Store sıralamasında 8. sırada bulunan uygulama, salı günü zirveye, yani 1. sıraya yükseldi. Sensor Tower analiz şirketinin verilerine göre, kararnamenin duyurulmasından bu yana uygulama sadece ABD'de yaklaşık 632.000 kez indirildi.

Şirket faaliyetlerinde keskin değişimler

MapQuest tarafından sağlanan verilere göre, ABD ve Kanada bölgeleri dahil olmak üzere uygulamayı yükleyenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Yeni kullanıcılar sadece uygulamayı indirmekle kalmayıp, geliştirilme sürecinde de aktif rol alıyorlar.

MapQuest Genel Müdürü Doug Berger, TechCrunch'a verdiği röportajda ekibin kullanıcılardan gelen hata bildirimleri ve yeni özellik önerileri üzerinde aralıksız çalıştığını belirtti. Berger'e göre, yıl başından bu yana kaydedilen indirmelerin yarısından fazlası, yani yüzde 56'sı, 27 Ağustos ile 1 Eylül arasındaki bu kısa döneme denk geliyor.