Oppo Find X10 Pro Max amiral gemisi üç adet 200 MP kamera ile tanıtıldı

·1·Teknoloji
Oppo Find X10 Pro Max amiral gemisi üç adet 200 MP kamera ile tanıtıldı

Akıllı telefon pazarı bir başka büyük amiral gemisi lansmanına hazırlanıyor. ixbt.com'a göre, yakında tanıtılması beklenen Oppo Find X10 Pro Max modelinin ilk render görüntüleri yayınlandı ve mobil tutkunları arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu cihaz, gelişmiş teknik özellikleri ve tamamen yeni tasarım konsepti ile mobil endüstride önemli bir adım atmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri arka panelindeki kamera modülüdür. Üretici, cihazın arkasına büyük bir yatay blok yerleştirmiş olup, bunun içinde üç ana lensi barındıran kare bir modül bulunmaktadır. Bir diğer ek lens ise bunlardan ayrı bir konumda yer almaktadır.

Gelişmiş kamera yetenekleri ve yeni sensör

Oppo Find X10 Pro Max modelinin fotoğrafçılık yetenekleri açısından yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre, ana kamera, ultra geniş açılı modül ve periskopik telefoto lenslerin her biri 200 megapiksel yüksek çözünürlüklü sensörlerle donatılacak. Bunlara ek olarak ayrı bir Danxia kamerası da yerleştirilecek.

Ayrıca cihaz, sektörde Samsung ISOCELL HPC sensörünü destekleyen ilk akıllı telefon olacak. Bu yenilikçi sensör, DeepPix teknolojisini kullanarak ışığı doğrudan piksel seviyesinde optimize ederek alır. Bu da her türlü koşulda yüksek kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlar.

Tasarım ve ekran teknolojileri

Dış görünüş açısından da önemli değişiklikler yapıldı. Ünlü Hasselblad şirketi ile iş birliği içinde geliştirilen özel beyaz renkli versiyon, cihazın tasarımına ayrı bir çekicilik katıyor. Bununla birlikte, Oppo Find X10 modelinin yeni nesil OLED ekran ile donatılacağı bildirilmişti.

Tianma Tiangong Screen 2.0 olarak adlandırılan bu ekran paneli Çin'de tanıtılmış olup, üretici bu panelde mavi ışık yoğunluğunu azaltmaya, düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini korumaya ve renk doğruluğuna özel önem vermiştir. Yeni ekran, neredeyse görünmez olan dört tarafı ultra ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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