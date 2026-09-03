Javier Tebas, Rodri'yi Altın Top'a layık gördü

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas, Barcelona orta sahası Rodri'nin 2026 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti. Tebas'a göre, oyuncunun Dünya Kupası'ndaki parlak performansı onu bu prestijli ödülün en büyük favorisi yapıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, 2026 sezonunda dünyanın en yıldız futbolcuları arasındaki rekabet her zamankinden daha çetin geçiyor. 2024 yılında mücadele esas olarak Rodri ve Vinicius Junior arasında yaşanmış olsa da, bu kez adaylar listesi çok daha geniş.

Dünya Kupası'ndaki kahramanlık

La Liga patronu, Rodri'nin sezon boyunca kulüp düzeyinde sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamasına rağmen, Dünya Kupası'ndaki güven veren oyununun her şeyi telafi ettiğine inanıyor. Rodri, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferindeki ana mimar oldu.

Sahadaki hamleleri ve oyun temposunu yönetmesi nedeniyle Rodri, turnuvanın 'Altın Top' ödülüne layık görülmüştü. Tebas, onu İspanyol futbolunun 'Messi'si olarak adlandırmaktan çekinmedi ve bu görüş milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente tarafından da desteklendi.

Güçlü rekabet ve ana adaylar

Ancak Rodri için bu yılki mücadele kolay geçmeyecek. En büyük rakiplerinden biri kulüpten takım arkadaşı Lamine Yamal. Ayrıca, Bayern Münih formasıyla golleri sıralayan ve Almanya şampiyonluğunu kazanan Harry Kane de ana adaylar arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre, sezon sonundaki oylama süreci dünyanın en iyi futbolcusunu belirlemede büyük tartışmalara yol açacak. Yine de Javier Tebas'ın fikri net ve İspanyol orta saha oyuncusunun bu ödüle kesinlikle layık olduğuna inanıyor.

Mutaxassislarning fikricha, mavsum yakunidagi ovoz berish jarayoni dunyoning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda keskin bahslarga sabab boʻladi. Biroq Xavyer Tebasning fikri qatʼiy va u ispaniyalik yarim himoyachining bu mukofotga mutlaqo munosibligiga ishonadi.