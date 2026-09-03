Javier Tebas, Rodri'yi Altın Top'a layık gördü

·6·Spor
Javier Tebas, Rodri'yi Altın Top'a layık gördü

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas, Barcelona orta sahası Rodri'nin 2026 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti. Tebas'a göre, oyuncunun Dünya Kupası'ndaki parlak performansı onu bu prestijli ödülün en büyük favorisi yapıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, 2026 sezonunda dünyanın en yıldız futbolcuları arasındaki rekabet her zamankinden daha çetin geçiyor. 2024 yılında mücadele esas olarak Rodri ve Vinicius Junior arasında yaşanmış olsa da, bu kez adaylar listesi çok daha geniş.

Dünya Kupası'ndaki kahramanlık

La Liga patronu, Rodri'nin sezon boyunca kulüp düzeyinde sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamasına rağmen, Dünya Kupası'ndaki güven veren oyununun her şeyi telafi ettiğine inanıyor. Rodri, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferindeki ana mimar oldu.

Sahadaki hamleleri ve oyun temposunu yönetmesi nedeniyle Rodri, turnuvanın 'Altın Top' ödülüne layık görülmüştü. Tebas, onu İspanyol futbolunun 'Messi'si olarak adlandırmaktan çekinmedi ve bu görüş milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente tarafından da desteklendi.

Güçlü rekabet ve ana adaylar

Ancak Rodri için bu yılki mücadele kolay geçmeyecek. En büyük rakiplerinden biri kulüpten takım arkadaşı Lamine Yamal. Ayrıca, Bayern Münih formasıyla golleri sıralayan ve Almanya şampiyonluğunu kazanan Harry Kane de ana adaylar arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre, sezon sonundaki oylama süreci dünyanın en iyi futbolcusunu belirlemede büyük tartışmalara yol açacak. Yine de Javier Tebas'ın fikri net ve İspanyol orta saha oyuncusunun bu ödüle kesinlikle layık olduğuna inanıyor.

Mutaxassislarning fikricha, mavsum yakunidagi ovoz berish jarayoni dunyoning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda keskin bahslarga sabab boʻladi. Biroq Xavyer Tebasning fikri qatʼiy va u ispaniyalik yarim himoyachining bu mukofotga mutlaqo munosibligiga ishonadi.

Javier TebasRodriBallon d'OrLa LigaBarcelona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sekizgendeki gerilim: Song Yadong, Usman Nurmagomedov'un hamlelerini değerlendirdiSekizgendeki gerilim: Song Yadong, Usman Nurmagomedov'un hamlelerini değerlendirdiDün, 23:20Milyonlardan vazgeçti: Gabriel Jesus Barcelona'ya transferi için maaşında indirime neden gitti?Milyonlardan vazgeçti: Gabriel Jesus Barcelona'ya transferi için maaşında indirime neden gitti?Dün, 23:0321 yıllık yolculuk sona erdi: Rakamlar, rekorlar ve dramatik finaller21 yıllık yolculuk sona erdi: Rakamlar, rekorlar ve dramatik finallerDün, 22:55Dramatik bahis: Jahongir O‘rozov Rubin formasıyla penaltılarda gol attıDramatik bahis: Jahongir O‘rozov Rubin formasıyla penaltılarda gol attıDün, 22:51Leandro Paredes Arjantin milli takım kariyerini sonlandırabilirLeandro Paredes Arjantin milli takım kariyerini sonlandırabilirDün, 22:18Bir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiBir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiDün, 21:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)