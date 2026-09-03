Netanyahu Gazze'yi ziyaret ederek bölgenin yüzde 60'ının ele geçirildiğini duyurdu

·1·Dünya
Netanyahu Gazze'yi ziyaret ederek bölgenin yüzde 60'ının ele geçirildiğini duyurdu

Orta Doğu'daki kritik durumun ortasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bizzat Gazze Şeridi'ni ziyaret etti ve bölgedeki askeri operasyonların geleceği hakkında önemli bir stratejik açıklama yaptı. Hükümet başkanı, İsrail ordusunun (IDF) şu anda bölgenin büyük bir kısmını tam kontrol altına aldığını ve ele geçirilen hatlardan asla geri çekilmeyeceklerini kesin bir dille vurguladı.

Bu açık beyan, uluslararası toplum tarafından beklenen ateşkes ve birliklerin geri çekilmesine yönelik müzakerelerin geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.

«Bu nihai rakam değil»: Başbakanın temel açıklamaları

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli askerlerin mevzilerini inceleyen Netanyahu, operasyonların kapsamı ve elde edilen sonuçlara ilişkin rakamları açıkladı:

  • Bölgenin yüzde 60'ı: «İsrail şu anda Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını tam olarak kontrol ediyor ve bu nihai rakam değil», diyen Başbakan, güçlerin kontrol alanını daha da genişletebileceğinin sinyalini verdi;

  • Günlük hedefler: Askeri birliklerin, ülkenin güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarını her gün yok etmek için planlı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi;

  • Geri çekilmenin kesin reddi: İsrail güçlerinin ele geçirilen stratejik mevzilerden ve güvenlik koridorlarından hiçbir koşulda geri çekilmeyeceği ve kontrolü bırakmayacağı resmen açıklandı.

Müzakerelerin geleceği ve uzun vadeli askeri varlık

Netanyahu'nun Gazze'den ayrılmama konusundaki tutumu, İsrail'in bölge üzerinde uzun vadeli güvenlik kontrolünü sürdürme niyetinde olduğunu açıkça gösteriyor:

  • Askeri tampon bölgeler: Uzmanlara göre, kontrol edilen yüzde 60'lık alan stratejik koridorları, sınır tampon bölgelerini ve önemli ulaşım arterlerini içeriyor;

  • Diplomatik çatışma: ABD, Mısır ve Katar gibi uluslararası arabulucular tarafından önerilen uzun vadeli ateşkes planı, İsrail birliklerinin bölgeden aşamalı olarak çekilmesini öngörüyordu. Netanyahu'nun sert söylemi ise Tel Aviv'in askeri baskıyı azaltmaya niyeti olmadığını gösteriyor.

Gazze'deki duruma ilişkin bu kararlı tutumun, bölgede yeni bir siyasi gerilim dalgası başlatması ve müzakere sürecini daha da çıkmaza sokması bekleniyor.

Sizce İsrail'in Gazze Şeridi'ni terk etmeme ve kontrolü elinde tutma kararı uzun vadeli istikrarı mı getirecek, yoksa Orta Doğu'da yeni ve daha şiddetli silahlı çatışmaların merkezini mi oluşturacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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