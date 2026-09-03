Tayland, Özbekistan vatandaşları için vizesiz rejimi kaldırıyor

Tayland'a seyahat etmeyi planlayan Özbekistan vatandaşları için önemli bir değişiklik. 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren Özbekistan vatandaşları için uygulanan 60 günlük vizesiz rejim kaldırılacaktır.

Bu tarihten itibaren Tayland'a turistik amaçla gitmek isteyen Özbekistan vatandaşlarının vizelerini önceden almaları gerekecektir. Ayrıca, şu anda mevcut olan 'Visa on Arrival' (varışta vize) imkanı da kaldırılacaktır. Bu bilgi, Uzbekistan Airways tarafından da yolcular için resmi olarak duyurulmuştur.

Özbekistanlılar için ne değişiyor?

Mevcut düzenlemeye göre, Özbekistan vatandaşları Tayland'da 60 güne kadar vizesiz kalabiliyordu.

Ancak 15 Eylül'den itibaren bu imkan sona eriyor.

Düzenleme 14 Eylül'e kadar 15 Eylül'den itibaren Turistik seyahat 60 güne kadar vizesiz Vize gereklidir Varışta Vize (Visa on Arrival) Geçerliydi Kaldırılacak Vize işlemleri Gerekmiyordu Önceden alınmalı

Tayland hükümeti, 60 günlük vizesiz rejimden yararlanan 93 ülke ve bölge için bu uygulamayı kaldırma kararı aldı. Yeni sistemde bazı ülkeler için 30 günlük, üç ülke için ise 15 günlük vizesiz rejim belirlenmiştir.

Tayland'a ne zamana kadar vizesiz gidilebilir?

Özbekistan vatandaşları için mevcut 60 günlük vizesiz düzenleme 14 Eylül 2026 tarihinde de geçerlidir.

15 Eylül'den itibaren ise yeni kurallar yürürlüğe girecektir.

Burada seyahat tarihine dikkat etmek özellikle önemlidir.

Örneğin, Taşkent'ten 14 Eylül'de uçup Bangkok'a 15 Eylül'de varacak olan uçuşun yolcuları yeni vize kurallarına tabi olacaktır.

Uzbekistan Airways özellikle HY531 sefer sayılı uçuş yolcularının dikkatli olmasını istemiştir: uçak 14 Eylül'de Taşkent'ten kalkacak ancak 15 Eylül'de Bangkok'a varacaktır. Bu nedenle, yeni düzenleme uyarınca vize kurallarına uymaları gerekmektedir.

Vize nereden alınabilir?

Tayland'a turistik seyahat planlayan Özbekistan vatandaşları vizelerini önceden almalıdır .

Başvuruyu Tayland'ın resmi elektronik vize sistemi üzerinden yapma imkanı bulunmaktadır.

Bu nedenle, 15 Eylül'den sonra Tayland'a bilet alanların seyahatten önce vize gerekliliklerini kontrol etmeleri ve belgeleri önceden hazırlamaları gerekmektedir.

Tayland kuralları neden değiştirdi?

Tayland hükümeti, vizesiz rejimi yeniden gözden geçirirken birkaç faktörü dikkate almıştır.

Bunlar arasında:

ulusal güvenlik;

turizm ve ekonomik çıkarlar;

ülkeler arası mütekabiliyet;

çeşitli vizesiz muafiyetlerin birbiriyle uyumu;

elektronik vize sistemini kullanma imkanları.

Bu karar, 19 Mayıs 2026 tarihinde Tayland Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Ardından ilgili belgeler resmi olarak yayımlandı ve değişikliklerin 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Tayland'a gidecek Özbekistanlılar için ana özet

14 Eylül'e kadar — 60 güne kadar vizesiz.

15 Eylül'den itibaren — turistik seyahat için vize önceden alınmalıdır.

Ayrıca, Varışta Vize (Visa on Arrival) de kaldırılacaktır. Bu nedenle, Tayland'a seyahat planlayan Özbekistanlılar yeni kuralları dikkate almadan uçak bileti satın alırlarsa havalimanında sorun yaşayabilirler.

Yani Tayland'a seyahat imkanı kapanmıyor — sadece Özbekistan vatandaşları için seyahatten önce vize alma şartı geliyor.