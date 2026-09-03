Tayland, Özbekistan vatandaşları için vizesiz rejimi kaldırıyor

·0·Dünya
Tayland, Özbekistan vatandaşları için vizesiz rejimi kaldırıyor

Tayland'a seyahat etmeyi planlayan Özbekistan vatandaşları için önemli bir değişiklik. 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren Özbekistan vatandaşları için uygulanan 60 günlük vizesiz rejim kaldırılacaktır.

Bu tarihten itibaren Tayland'a turistik amaçla gitmek isteyen Özbekistan vatandaşlarının vizelerini önceden almaları gerekecektir. Ayrıca, şu anda mevcut olan 'Visa on Arrival' (varışta vize) imkanı da kaldırılacaktır. Bu bilgi, Uzbekistan Airways tarafından da yolcular için resmi olarak duyurulmuştur.

Özbekistanlılar için ne değişiyor?

Mevcut düzenlemeye göre, Özbekistan vatandaşları Tayland'da 60 güne kadar vizesiz kalabiliyordu.

Ancak 15 Eylül'den itibaren bu imkan sona eriyor.

Düzenleme

14 Eylül'e kadar

15 Eylül'den itibaren

Turistik seyahat

60 güne kadar vizesiz

Vize gereklidir

Varışta Vize (Visa on Arrival)

Geçerliydi

Kaldırılacak

Vize işlemleri

Gerekmiyordu

Önceden alınmalı

Tayland hükümeti, 60 günlük vizesiz rejimden yararlanan 93 ülke ve bölge için bu uygulamayı kaldırma kararı aldı. Yeni sistemde bazı ülkeler için 30 günlük, üç ülke için ise 15 günlük vizesiz rejim belirlenmiştir.

Tayland'a ne zamana kadar vizesiz gidilebilir?

Özbekistan vatandaşları için mevcut 60 günlük vizesiz düzenleme 14 Eylül 2026 tarihinde de geçerlidir.

15 Eylül'den itibaren ise yeni kurallar yürürlüğe girecektir.

Burada seyahat tarihine dikkat etmek özellikle önemlidir.

Örneğin, Taşkent'ten 14 Eylül'de uçup Bangkok'a 15 Eylül'de varacak olan uçuşun yolcuları yeni vize kurallarına tabi olacaktır.

Uzbekistan Airways özellikle HY531 sefer sayılı uçuş yolcularının dikkatli olmasını istemiştir: uçak 14 Eylül'de Taşkent'ten kalkacak ancak 15 Eylül'de Bangkok'a varacaktır. Bu nedenle, yeni düzenleme uyarınca vize kurallarına uymaları gerekmektedir.

Vize nereden alınabilir?

Tayland'a turistik seyahat planlayan Özbekistan vatandaşları vizelerini önceden almalıdır .

Başvuruyu Tayland'ın resmi elektronik vize sistemi üzerinden yapma imkanı bulunmaktadır.

Bu nedenle, 15 Eylül'den sonra Tayland'a bilet alanların seyahatten önce vize gerekliliklerini kontrol etmeleri ve belgeleri önceden hazırlamaları gerekmektedir.

Tayland kuralları neden değiştirdi?

Tayland hükümeti, vizesiz rejimi yeniden gözden geçirirken birkaç faktörü dikkate almıştır.

Bunlar arasında:

  • ulusal güvenlik;

  • turizm ve ekonomik çıkarlar;

  • ülkeler arası mütekabiliyet;

  • çeşitli vizesiz muafiyetlerin birbiriyle uyumu;

  • elektronik vize sistemini kullanma imkanları.

Bu karar, 19 Mayıs 2026 tarihinde Tayland Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Ardından ilgili belgeler resmi olarak yayımlandı ve değişikliklerin 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Tayland'a gidecek Özbekistanlılar için ana özet

14 Eylül'e kadar — 60 güne kadar vizesiz.

15 Eylül'den itibaren — turistik seyahat için vize önceden alınmalıdır.

Ayrıca, Varışta Vize (Visa on Arrival) de kaldırılacaktır. Bu nedenle, Tayland'a seyahat planlayan Özbekistanlılar yeni kuralları dikkate almadan uçak bileti satın alırlarsa havalimanında sorun yaşayabilirler.

Yani Tayland'a seyahat imkanı kapanmıyor — sadece Özbekistan vatandaşları için seyahatten önce vize alma şartı geliyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorHindistan'da gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorDün, 22:24«Rusya bir parya devletine dönüşmedi»: Batı'nın Moskova'yı diplomatik olarak yalnızlaştırma planı neden başarısız oldu?«Rusya bir parya devletine dönüşmedi»: Batı'nın Moskova'yı diplomatik olarak yalnızlaştırma planı neden başarısız oldu?Dün, 21:34Almanya Enerji Sisteminde Bir Günde 2 Büyük Sabotaj: Elektrik Santralleri DurdurulduAlmanya Enerji Sisteminde Bir Günde 2 Büyük Sabotaj: Elektrik Santralleri DurdurulduDün, 21:01Çinli petrol devi Rus ham maddesini 'süpürüyor': Özel rafineriler ham maddesiz kaldıÇinli petrol devi Rus ham maddesini 'süpürüyor': Özel rafineriler ham maddesiz kaldıDün, 20:49Avrupa'da yeni enerji şoku: Yamal gazının büyük akışı Asya'ya yöneldiAvrupa'da yeni enerji şoku: Yamal gazının büyük akışı Asya'ya yöneldiDün, 20:44Siyasi oyun: Paşinyan, Putin ile görüşmesinde AB'ye yönelimin 'stratejik bir tercih olmadığını' söylediSiyasi oyun: Paşinyan, Putin ile görüşmesinde AB'ye yönelimin 'stratejik bir tercih olmadığını' söylediDün, 20:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!
%95'lik güzellik: Amerikalı oyuncu Emma Stone dünyanın en güzel kadını seçildi!
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu