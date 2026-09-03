«Hava sahasını kapatma» tehdidine yanıt hazır: Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki

·1·Dünya
«Hava sahasını kapatma» tehdidine yanıt hazır: Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki

Ukrayna tarafının Rus hava sahasını «kapatma» ve sivil havacılık uçuşlarını aksatma yönündeki açıklamaları üzerine, Rus havacılık servisleri olası tehditlere karşı yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin, Kiev tarafından dile getirilen tüm risklerin dikkate alındığını ve ülke havalimanları ile uçuş güvenliği gerekliliklerinin sistematik olarak iyileştirildiğini belirtti.

«Her tehdide net bir yanıtımız var»: Bakanın resmi açıklaması

İnterfaks ajansının haberine göre, ulaştırma bakanı güvenlik önlemlerinin düzenli olarak güncellendiğini vurguladı:

  • «Elbette buna hazırlanıyoruz ve tüm tehditleri hesaba katıyoruz;

  • Uçuş güvenliği ve havalimanlarının korunmasına yönelik gereklilikleri sürekli olarak güçlendiriyoruz. Tüm bunlara karşı net yanıt tedbirlerimiz var;

  • Teröristlerden gelen her türlü tehdide uygun şekilde hareket edeceğiz», — dedi Nikitin.

Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya ile iş birliği

Ulaştırma sisteminin istikrarlı çalışmasını sağlamak amacıyla güvenlik birimleriyle özel bir koordinasyon mekanizması kuruldu:

  • Kurumlar arası iletişim: Ulaştırma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır;

  • Uçuş istikrarı: Yetkililere göre, alınan önlemler sivil havacılık faaliyetlerinde ve yolcu taşıma programında ciddi aksamaların veya uzun süreli duraklamaların yaşanmasını önlemeyi amaçlamaktadır;

  • Hava sahası kontrolü: Havalimanları çevresinde hava savunma ve elektronik harp araçlarının entegrasyonu güçlendirilmektedir.

Son zamanlarda insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Rusya'nın büyük şehirlerindeki havalimanlarında geçici olarak «Kovyor» (Halı) rejimi uygulanmakta ve uçuşlarda gecikmeler sıkça yaşanmaktadır. Kiev'in Rus hava trafiğini tamamen durdurma yönündeki söylemi ise ulaşım güvenliği meselesini iki devlet arasındaki çatışmanın en önemli noktalarından biri haline getirdi.

Sizce Rusya, ulaştırma ve savunma sistemleri ile artırılmış güvenlik önlemleri sayesinde sivil havacılığı tamamen koruyabilecek mi, yoksa Kiev'in baskısı uçuş sisteminde ciddi bir krize mi yol açacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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