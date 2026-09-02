Huawei Watch D3 akıllı saat tanıtıldı: Tansiyon ölçümü ve uzun pil ömrü

·3·Teknoloji
Huawei Watch D3 akıllı saat tanıtıldı: Tansiyon ölçümü ve uzun pil ömrü

Tıbbi düzeyde 24 saatlik kan basıncı izleme fonksiyonuyla tanınan Huawei Watch D3 akıllı saatlerin üçüncü nesli resmen tanıtıldı. Ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz daha kompakt bir gövde ve büyütülmüş bir ekranla donatılmış olup, kullanıcılara sağlık takibi için daha gelişmiş imkanlar sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ana odak noktası, arteriyel kan basıncı ölçüm sistemidir. Önceki Watch D2 modeli de tıbbi sertifikalı 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı izleme (ABPM) özelliğini destekliyordu; yeni Watch D3 ise bu önemli konsepti daha da geliştirerek günlük hayatta sağlık kontrolünü kolaylaştırıyor.

Ekran ve tasarım değişiklikleri

Dış görünüş ve ergonomi konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Cihazın AMOLED ekran diyagonali önceki 1,82 inçten 1,92 inçe çıkarıldı. Buna rağmen gövde boyutları küçüldü: cihazın boyutları 46,5 × 38,8 × 11,4 milimetre olarak belirlendi (karşılaştırma için, Watch D2 modeli 48 × 38 × 13,3 milimetre idi).

Aynı zamanda saatin ağırlığı değişmeyerek 40 gram seviyesinde korundu. Ekran çözünürlüğü önceki gibi 409 × 480 piksel seviyesinde kalırken, diyagonalin büyümesi nedeniyle inç başına piksel yoğunluğu 347'den 328'e hafifçe değişti.

Teknik özellikler ve fiyat politikası

Cihaz, güç kaynağı olarak 540 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olup, bu tek bir şarjla altı güne kadar kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Bağlantı ve arayüzler tarafında ise Bluetooth 6.0 ve Curve Pay üzerinden temassız ödemeleri destekleyen NFC modülü entegre edildi.

Yazılım tarafında yeni cihaz, Android 8 ve iOS 13 veya daha yeni işletim sistemi sürümlerine sahip akıllı telefonlarla başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Şu anda Huawei Watch D3, Avrupa pazarında 450 euro fiyat etiketiyle siparişe açılmış durumda.

Satışların başlamasıyla birlikte özel kampanyalar da sunuluyor:

  • 30 Eylül'e kadar özel bir promosyon koduyla 20 euro indirim uygulanıyor.
  • Önceki Watch D sahipleri yeni modele geçiş yaptıklarında 100 euro ek tasarruf imkanına sahip oluyor.
  • İlk alıcılara FreeBuds SE4 kulaklıkları veya Scale 3 tartısı ücretsiz bonus olarak veriliyor.

HuaweiAkıllı SaatHuawei Watch D3TeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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