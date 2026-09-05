Samsung Galaxy Watch Ultra kullanıcıları kasa ayrılmasından şikayetçi

Ixbt.com'un haberine göre, Samsung'un en pahalı ve dayanıklı olarak tanımlanan akıllı saati Galaxy Watch Ultra sahipleri ciddi kusurlarla karşılaşıyor. İnternette, bu cihazların kasasının herhangi bir dış etki olmaksızın kendiliğinden parçalandığına dair çok sayıda şikayet ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, kullanıcıların karşılaştığı temel sorun, saatin bezel kısmının ve üst panelinin ana kasadan tamamen ayrılmasıdır. Dikkat çekici olan ise, mağdurların bu durumun cihazın düşmesi veya başka bir mekanik hasar sonucunda meydana gelmediğini kesin bir dille belirtmeleridir.

Kullanıcı deneyimi ve ilk arızalar

Reddit platformunda deneyimini paylaşan bir kullanıcı, Galaxy Watch Ultra saatinin üst kısmının sadece kapı açmak için bileğini çevirdiği sırada koptuğunu yazdı. Kullanıcıya göre, cihazı kullanmaya başlayalı yaklaşık bir yıl olmuş ve bu süre zarfında saat ne sert bir darbeye ne de suya maruz kalmış.

Böyle bir durumun sadece bir kullanıcıyla sınırlı kalmaması durumu daha da ciddileştiriyor. İnternette, 2024 ve 2025 nesillerine ait Galaxy Watch Ultra saatlerinin aynı arızayı yaşadığını gösteren fotoğraflar paylaşan başka kullanıcılar da bulundu.

Garanti servisi ve ortaya çıkan sorular

Örneğin, kullanıcılardan biri saatini bu yılın mart ayında satın aldığını ve özenli kullandığını belirtmesine rağmen bezelin kasadan ayrıldığını ifade etti. Ancak sorun sadece cihazın üretim kalitesiyle sınırlı kalmayıp, garanti servisinin işleyişine yönelik itirazları da beraberinde getirdi.

Mağdurlardan biri, Samsung resmi servis merkezinin başlangıçta saati garanti kapsamında ücretsiz onarmayı kabul ettiğini, ancak daha sonra beklenmedik bir şekilde yaklaşık 300 dolar tutarında bir fatura çıkardığını belirtti. Güney Koreli teknoloji devi, ortaya çıkan bu kitlesel sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.