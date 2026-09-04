Çin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacak

·6·Teknoloji
Çin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacak

Çin, Dünya ile Ay arasındaki uzayı kesintisiz incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir uluslararası bilimsel projeyi duyurdu. ixbt.com'a göre, Earth-Moon Cube Constellation adı verilen bu proje kapsamında küçük uydulardan oluşan dağıtık bir grup oluşturulacak ve 2030 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Girişimin detayları, 4 Eylül'de düzenlenen Deep Space Exploration (Tiandu) 2026 konferansında sunuldu. Yeni sistemin temelini, 30 kg ağırlığa kadar olan 30 adet 12U CubeSat formatındaki cihaz oluşturacak. Söz konusu uyduların, Dünya-Ay yüksek eliptik rezonans yörüngesine altı ayrı uçuşla fırlatılması ve bazı cihazların Ay çevresindeki yörüngelere yerleştirilmesi planlanıyor.

Uzayı kesintisiz gözlemleme görevi

Projenin temel amacı, bireysel uzay araçlarının düzensiz gözlemlerinden, tüm Dünya-Ay sisteminin sürekli izlenmesine geçmektir. Uzayın farklı noktalarından aynı anda çalışan uydular; uzay havasını, radyasyon durumunu inceleyecek, gama ışını patlamalarını kaydedecek ve Ay kaynaklarını araştırmak için gerekli verileri toplayacak.

Uzmanların hesaplamalarına göre, bu ağ gama ışını patlamalarının kaynak koordinatlarını ark saniyesinin kesirlerine kadar hassasiyetle belirlemeyi mümkün kılacak. Ayrıca, güneş ve manyetosfer olaylarının gelişimini tüm Ay çevresi bölgesi ölçeğinde izlemek için bir temel oluşturacak.

Uluslararası iş birliği ve beklentiler

Günümüzde alçak Dünya yörüngesinden Dünya'dan 2 milyon kilometre mesafeye kadar olan Dünya-Ay uzayı, yeterince araştırılmamış bir bölge olmaya devam ediyor. Verilerin çoğu, sürekli ölçüm sağlamayan tekil görevler aracılığıyla elde ediliyor. Oysa önümüzdeki yıllarda tam da bu bölgeden insanlı keşifler geçecek ve gelecekteki Ay altyapısı oluşturulacak.

Proje, Çin Derin Uzay Araştırmaları Laboratuvarı ve Derin Uzay Araştırmaları Uluslararası Birliği tarafından, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün desteğiyle yürütülüyor. Tayland, Sırbistan, Mısır, Senegal ve Endonezya'daki bilimsel kuruluşlar şimdiden projeye katıldı.

Çin, ortaklarına yüksek enerjili parçacık dedektörleri, uzay manyetometreleri ve gama ışını patlamalarını kaydeden üç tür standart bilimsel ekipmanı ücretsiz sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar teknik standartları birlikte geliştirecek, bilimsel veri paylaşacak, uzman yetiştirecek ve tüm grubun gelişimini koordine edecek. Şu anda mühendislik çalışmalarının ilk aşaması başlamış olup, uyduların ve yer kontrol kompleksinin tasarım çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

ÇinUzayUyduAyBilimsel Proje
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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