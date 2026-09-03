Samsung Galaxy Z Fold 8 kullanıcıları ekran esnemesi sorunuyla karşılaştı

Son model katlanabilir akıllı telefon pazarında yeni bir tartışma başladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni Samsung Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonun esnek iç ekranında sıra dışı bir kusur tespit edildi; cihazın köşelerine hafifçe basıldığında ekran içeriye doğru biraz çöküyor. Bu durum teknoloji meraklıları arasında ilgi ve endişe uyandırdığı için uzmanlar durumu yakından inceliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sorun ilk kez sıradan bir kullanıcı tarafından fark edildi. Kullanıcı, cihazın ekranını yumuşak bir bezle temizlerken köşelerin hafifçe hareket ettiğini fark etti ve bu durumun normal olup olmadığını öğrenmek için Samsung resmi forumuna başvurdu. Ayrıca, sosyal ağlarda da bu durumu gösteren kısa videolar aktif olarak tartışılıyor, ancak henüz toplu bir şikayet kaydedilmedi.

Yapısal özellikler ve tahminler

Tartışmaya katılanlara göre, ekran parçalarının bu yumuşaklığı katlanabilir ekran yapısıyla ilgili olabilir. Yani, panelin kenar kısımlarının orta kısmına göre daha az sertliğe sahip olması doğal bir durumdur. Yine de uzmanlar, kullanıcılara ekrana kasıtlı olarak baskı uygulamaya devam etmemelerini ve şüpheli durumlarda derhal yetkili servis merkezine başvurmalarını tavsiye ediyor.

Belirtmek gerekir ki, bu durum Samsung'un Galaxy Z Fold 8 modelinin dayanıklılığına ilişkin açıklamaları ışığında özel bir önem taşıyor. Güney Koreli üretici, bu cihazda titanyum film içeren FlexTitanium teknolojisini ve OLED panelin altında özel bir destek plakasını kullandı. Ayrıca, cihazın mekanik kısmının 500.000 kez katlanmaya dayanacak şekilde tasarlandığı belirtilmişti.

Bağımsız test sonuçları

Bağımsız laboratuvar testleri, Galaxy Z Fold 8'in genel olarak ciddi mekanik yüklemelere dayanabildiğini gösterdi. Ancak, Ultra versiyonunun şirketin ekstrem testleri sırasında iç ekranı arızalanan tarihteki ilk büyük katlanabilir model olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, ekranların üst katmanı hala kolay çizilebilir yumuşak plastikten üretilmeye devam ediyor.

Şu anda Samsung, bu sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve bunu bir kusur olarak kabul etmedi. Üretici, her zamanki gibi fabrika koruyucu filminin şahsen çıkarılmamasını ve iç ekrana aşırı veya güçlü baskı uygulanmamasını şiddetle tavsiye ediyor. Kullanıcılar ise gelecekte çıkabilecek güncellemeleri ve resmi açıklamaları bekliyor.