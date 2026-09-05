Real Madrid ve Real Betis maçındaki hakem tartışması

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Real Madrid, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Real Betis'e karşı oynanan dramatik maç, sadece beklenmedik sonuçla değil, aynı zamanda maçın sonunda yaşanan tartışmalı pozisyonla da dikkatleri üzerine çekti. Özellikle hakem kararları ve VAR sisteminin müdahaleleri kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, maçın ana olayları 93. dakikada keskin bir hal aldı. Vinícius Júnior'a yapılan faul sonrası orta hakem Alejandro José Hernández Hernández penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappé, Madrid kulübüne puan kazandırma fırsatına sahipti ancak Fransız forvetin vuruşunu kaleci Álvaro Vallés kurtarmayı başardı.

Penaltının tekrarlanmama sebebi

Bu pozisyonun hemen ardından ev sahibi ekip ve Madrid teknik heyeti tarafından sert itirazlar yapıldı. Tekrarlar, savunma oyuncusu Marc Bartra'nın Mbappé vuruşu yapmadan önce ceza sahasına girdiğini ve dönen topu kornere gönderdiğini gösterdi. FIFA kurallarına göre, savunan takımın bir oyuncusu kuralı ihlal edip topa müdahale ederse penaltının tekrarlanması gerekir.

Ancak hakemler ve VAR ekibi oyunu devam ettirme kararı aldı. Bunun sebebi, oyuncunun vuruş anındaki tam pozisyonu ve fizyolojik durumuyla ilgiliydi. Edinilen bilgiye göre, Marc Bartra topa hamle yapmak için ileri atılmış olsa da, Kylian Mbappé'nin vuruşu yaptığı milisaniyede ayağı henüz ceza sahası içindeki çimlere temas etmemişti.

Modern kuralların yorumlanması

Modern futbol kurallarına göre ihlal, oyuncunun vücudunun eğilimine göre değil, ayağının zemine temas ettiği noktaya göre değerlendirilir. Tecrübeli savunmacı, çevikliği ve zamanlama yeteneği sayesinde havada asılı kalarak avantaj sağladı. Sonuç olarak, kuralı resmen ihlal etmeden avantajı ele geçirdi ve kaleciden dönen topu uzaklaştırdı.

Bu maçtaki tek tartışmalı pozisyon penaltı ile sınırlı kalmadı. Maç boyunca hakemlik ve VAR kararları birçok kez tartışmalara neden oldu. Özellikle konuk ekipte yedekten giren Carlos Espi'nin dahil olduğu pozisyonlar da maçın gergin geçmesini sağladı. Ancak sonunda Real Betis üstünlüğünü koruyarak önemli bir galibiyet elde etti.