Khamzat Chimaev, Sean Strickland ile tartışmalı maçın ardından neler söyledi?

·1·Spor
Khamzat Chimaev, Sean Strickland ile tartışmalı maçın ardından neler söyledi?

Eski UFC şampiyonu Khamzat Chimaev Sean Strickland'e karşı gerçekleşen sansasyonel ve tartışmalara yol açan mücadelenin ardından ilk kez açık ve sert bir tepki gösterdi. UFC 328 turnuvası kapsamında düzenlenen ve beş raunt süren karşılaşmada, hakemlerin bölünmüş kararıyla Strickland galip ilan edilmişti. Ancak Chimaev, resmi sonucu kesinlikle kabul etmeyerek oktagonda asıl üstün olan tarafın kendisi olduğunu ve rakibinin sadece savunma odaklı bir 'kaçış' tarzına başvurduğunu belirtti.

«24 saat dövüşmeye hazırım»: Chimaev'in tavizsiz duruşu

Khamzat Chimaev, beş rauntluk mücadelenin onu fiziksel ve zihinsel olarak yıkamadığını vurgulayarak, rakibiyle her an ve her koşulda rövanşa hazır olduğunu ifade etti:

  • «24 saatlik dövüş olsa bile hazırım»: «Bana sorarsanız, onunla 24 saat boyunca durmaksızın dövüşmeye hazırım. Onu nakavtla mı yoksa pes ettirerek mi yeneceğim — bu benim için hiç önemli değil», — dedi dövüşçü;

  • Tempo ve baskı: Chimaev, maç boyunca aktif baskı kurmaya çalıştığını ve süre kısıtlaması olmasaydı Strickland'in savunmasını tamamen kıracağını vurguladı.

«Şampiyondan kaçan kişi kaybetmiştir»: Mağlubiyeti kabul etmeme nedeni

Khamzat, hakemlerin tartışmalı kararını kabul etmediğini ve kendi performansını gerçek bir şampiyonluk duruşu olarak gördüğünü açıkladı:

  • «Maçı ben kazandım»: «Kendimi asla mağlup saymıyorum. Bu maçı ben kazandım. Eğer bir insan şampiyondan tüm maç boyunca kaçıyorsa, o zaman kaybeden odur», — diyerek rakibinin temkinli taktiğini eleştirdi;

  • Oktagondaki inisiyatif: Chimaev'e göre, merkezde kalan, sürekli ileri baskı yapan ve maçın temposunu belirleyen taraf hakemler tarafından adil değerlendirilmedi.

UFC 328 sonrası tartışmalar ve kaçınılmaz rövanş ihtimali

Bu karşılaşmanın sonucu tüm MMA camiasını ikiye böldü:

  • Bölünmüş hakem kararı: Beş rauntluk zorlu mücadelede hakemlerin puanları farklı çıktı ve Strickland sadece minimal bir farkla kazandı. Bu durum, maç sonrası itirazları daha da güçlendirdi;

  • Rövanş baskısı: Chimaev'in bu sert çıkışı, UFC yönetimi ve hayranlar nezdinde iki dövüşçü arasındaki rövanş maçının gündemin ana konusu haline gelmesine neden olabilir.

Sizce UFC 328'deki bu beş rauntluk mücadelede hakemlerin bölünmüş kararı adil miydi? Sean Strickland gerçekten sadece kaçarak mı dövüştü, yoksa taktiksel olarak Chimaev'in güçlü yönlerini mi kapattı? Olası bir rövanşta kim galip gelir? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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