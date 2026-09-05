Telefona dalan çalışan ofis koltuğuyla merdivenlerden düştü (video)

Çin'de, telefonuna dalıp giden sıkılmış bir ofis çalışanının yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, genç kadının telefon ekranına odaklanarak ofis koltuğuyla geriye doğru gittiği ve sonunda merdivenlerden aşağı düştüğü görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının yakınında birkaç meslektaşının Çin tarzı bir karo oyunu oynadığı görülüyor. O ise çevresinde olup bitenlere neredeyse hiç dikkat etmeden telefonunu kurcalamaya devam ediyor.

Kadın, koltukta yavaş yavaş geriye doğru hareket etti. Sadece koltuk merdivenlerin başına gelip tekerlekleri ilk basamağa değdiğinde yukarı baktı. Ancak o sırada koltuk çoktan merdivenlerden aşağı devrilmeye başlamıştı.

Olayı gören meslektaşları hemen yerlerinden kalkarak yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek için yardıma koştular. Kadının bu olay sonucunda herhangi bir fiziksel zarar görüp görmediği henüz bilinmiyor.

Olay, Çin'de tam konumu belirtilmeyen bir ofiste meydana geldi. Video daha sonra Çin'in popüler Weibo sosyal ağında yayıldı ve kullanıcılar arasında çeşitli esprili yorumlara yol açtı.