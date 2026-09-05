Telefona dalan çalışan ofis koltuğuyla merdivenlerden düştü (video)

·8·Dünya
Telefona dalan çalışan ofis koltuğuyla merdivenlerden düştü (video)

Çin'de, telefonuna dalıp giden sıkılmış bir ofis çalışanının yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, genç kadının telefon ekranına odaklanarak ofis koltuğuyla geriye doğru gittiği ve sonunda merdivenlerden aşağı düştüğü görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının yakınında birkaç meslektaşının Çin tarzı bir karo oyunu oynadığı görülüyor. O ise çevresinde olup bitenlere neredeyse hiç dikkat etmeden telefonunu kurcalamaya devam ediyor.

Kadın, koltukta yavaş yavaş geriye doğru hareket etti. Sadece koltuk merdivenlerin başına gelip tekerlekleri ilk basamağa değdiğinde yukarı baktı. Ancak o sırada koltuk çoktan merdivenlerden aşağı devrilmeye başlamıştı.

Olayı gören meslektaşları hemen yerlerinden kalkarak yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek için yardıma koştular. Kadının bu olay sonucunda herhangi bir fiziksel zarar görüp görmediği henüz bilinmiyor.

Olay, Çin'de tam konumu belirtilmeyen bir ofiste meydana geldi. Video daha sonra Çin'in popüler Weibo sosyal ağında yayıldı ve kullanıcılar arasında çeşitli esprili yorumlara yol açtı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Öleceği düşünülen kartal üç yıl sonra canlı bulunduÖleceği düşünülen kartal üç yıl sonra canlı bulunduDün, 23:1653 saat direksiyon başında kalan taksici ölümlü kazaya sebebiyet verdi53 saat direksiyon başında kalan taksici ölümlü kazaya sebebiyet verdiDün, 23:03Dünyanın en yaşlı 109 yaşındaki berberinin sırrı ortaya çıktıDünyanın en yaşlı 109 yaşındaki berberinin sırrı ortaya çıktıDün, 23:02Kiev'e acil saldırı: Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi karargahını hedef aldıKiev'e acil saldırı: Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi karargahını hedef aldıDün, 22:44Donald Trump resimli 1 dolarlık madeni paralar ABD'de satışa çıktıDonald Trump resimli 1 dolarlık madeni paralar ABD'de satışa çıktıDün, 21:08Bölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyorBölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyorDün, 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı