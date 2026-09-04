Ulefone özel aksiyon kameralı dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu tanıttı

Mobil teknoloji pazarı sıra dışı bir cihazla daha zenginleşti. ixbt.com'un haberine göre, Ulefone şirketine bağlı RugOne markası, arka paneline çıkarılabilir bir aksiyon kamerası entegre edilmiş dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu resmen duyurdu. Bu özgün çözüm, mobil cihazlar ile aksiyon kameralarının yeteneklerini birleştirerek kullanıcılara yeni yaratıcı olanaklar sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en temel özelliği, gövdesine mıknatıslar yardımıyla takılan kompakt küp şeklindeki modülüdür. Bu kamera, istendiği zaman gövdeden ayrılarak kıyafete veya çeşitli ekipmanlara monte edilip bağımsız olarak kullanılabilir. Bu durum, ekstrem durumlarda veya seyahatlerde doğrudan birinci şahıs bakış açısıyla kaliteli görüntüler kaydetmeye olanak tanır.

Kameranın teknik yetenekleri

Çıkarılabilir modül, kendi bağımsız sistemine sahip olup 2,7K formatında saniyede 30 kare hızında video kaydını destekler. Kameranın içinde dahili bellekolarak 64 GB kapasiteli bir flash nano denetleyici yerleştirilmiştir. Ayrıca kendi küçük bataryası sayesinde kesintisiz olarak 40 dakikaya kadar video kaydedebilir.

Bu mini kamera, akıllı telefona özel bir uygulama aracılığıyla kablosuz ağlar üzerinden bağlanır. Üreticiler, cihazın su altında da sorunsuz çalışabilmesine özel önem vermişlerdir: modül, 5 metre derinliğe kadar su altında kalmaya dayanabilir, bu da dayanıklılığını daha da artırır.

Sağlam gövde ve temel özellikler

Akıllı telefonun kendisi de oldukça zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup yüksek standartlı IP69K korumasına sahiptir. Cihazın ana kamerası optik stabilizasyon sistemi ile donatılmış olup 50 megapiksel çözünürlüğünde çekim yapmaktadır. Aynı zamanda cihaz, gece görüşü sağlayan kızılötesi aydınlatmalı 64 megapiksellik ek bir kamera ile de desteklenmiştir.

Cihazın performansı modern MediaTek Dimensity 8400 işlemcisine dayanmaktadır. Kullanıcı konforu için akıllı telefona 6,67 inç boyutunda, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip kaliteli bir AMOLED ekran yerleştirilmiştir. Diğer teknik detayların ve özelliklerin daha sonra resmen açıklanması bekleniyor.

Kaynağın verdiği bilgilere göre, RugOne Xsnap 7 Pro akıllı telefonu bu yılın 7 Eylül tarihinde Kickstarter kitle fonlama platformunda tanıtılacak. İlk alıcılar bu benzersiz cihazı 800 Euro karşılığında sipariş etme imkanına sahip olacaklar. Küresel satışların ise Ekim ayında başlaması planlanmakta olup fiyatının 1000 ABD doları olması bekleniyor.