ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaya son vermeye yönelik özel teklifinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletileceğini duyurdu. Beyaz Saray'da 4 Eylül'de düzenlenen basın toplantısında Trump, temsilcilerinin savaşı durdurmaya yönelik somut bir girişimle Moskova'ya gittiğini belirterek, çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için "iyi bir fırsat" gördüğünü ifade etti. Ayrıca ABD lideri, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını kesin bir dille belirterek Avrupa'nın endişelerini reddetti.

Moskova'ya özel misyon ve Putin'e gönderilen teklif

ABD yönetimi, savaşı durdurmaya yönelik müzakerelerde yeni ve üst düzey bir aşama başlatıyor:

Witkoff ve Kushner Moskova'ya gidiyor: Bloomberg'in haberine göre, ABD başkanının özel elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner 5 Eylül Cumartesi günü Moskova'ya varacak;

Anlaşma paketi: Trump, ekibinin savaş faaliyetlerini durdurmaya yönelik resmi teklifler paketini bizzat Kremlin liderine sunacağını belirtti;

«İyi bir fırsat»: ABD lideri, tarafları bir anlaşmaya vardırmak ve uzun süredir devam eden askeri krizi müzakere masasında çözmek için gerçek bir fırsatın doğduğunu vurguladı.

«8 savaşı bitirdim ama kimse teşekkür etmiyor»: Trump'ın açıklaması

Basın toplantısı sırasında Donald Trump, barışçıl deneyimlerine ve önceki diplomatik başarılarına özel olarak değindi:

İtirazlı itiraf: «Yanlarında savaşı durdurma teklifini götürüyorlar. Sonuçta ben zaten sekiz savaşa son verdim. Umarım benimle gurur duyarsınız. Sekiz savaşı bitirdim ama bunun için kimse bana hak ettiğim değeri vermiyor ve hizmetimi takdir etmiyor», dedi ABD başkanı;

Diplomatik baskı: Çatışmaları çözme konusundaki kendine has kararlı tarzını bir kez daha gösteren Trump, Moskova ile Kiev arasında da benzer bir uzlaşmaya varılacağına olan inancını dile getirdi.

«Putin NATO'ya saldırmayacak»: Leipzig olayına yanıt

ABD başkanı Almanya'nın Leipzig şehrinde yaşanan drone olayı ve Rusya'nın ittifaka yönelik tehdidi hakkındaki soruya sert bir yanıt verdi:

Berlin'in suçlamaları: Alman tarafı yakın zamanda Moskova'yı Leipzig bölgesinde bir drone saldırısı düzenlemeye çalışmakla suçlamıştı;

Trump'ın kişisel tutumu: Başkan bu endişeleri asılsız olarak nitelendirdi: «Putin ile konuştum, onu çok iyi tanıyorum. Putin'in NATO topraklarına saldırma niyeti yok», diyerek Rusya ile Batı arasında doğrudan bir askeri çatışma riski olmadığını kaydetti.

Sizce Trump'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla Kremlin'e gönderdiği savaşı durdurma teklifi Moskova tarafından kabul edilecek mi? Trump'ın "8 savaşı bitirdim" açıklamasının ardındaki güven, Ukrayna'daki kanlı çatışmayı da durdurabilecek mi, yoksa şartlar her iki tarafı da tatmin etmeyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!