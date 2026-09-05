Kuycon, Apple tarzında yeni W34KB monitörünü tanıttı

·3·Teknoloji
Kuycon, Apple tarzında yeni W34KB monitörünü tanıttı

Dünya teknoloji pazarında özgün tasarıma sahip cihazlar giderek daha popüler hale geliyor. ixbt.com'un haberine göre Kuycon markası, görünüm açısından Apple ürünlerini andıran ancak teknik özellikleriyle keskin bir şekilde ayrışan W34KB adlı yeni monitörünü resmen tanıttı. Bu cihaz, gelişmiş tasarım çözümleri ve yüksek performansı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özgün tasarım ve Apple tarzı unsurlar

Yeni monitör görsel olarak hemen iki popüler Apple ürününü anımsatıyor. Bir yandan cihazın genel görünümü Apple Studio Display modellerine benzerken, diğer yandan arka paneli önceki nesil Mac Pro bilgisayarlarındaki gibi kendine has delikli bir perforasyon tasarımına sahip. Buna rağmen bu teknik araç, mühendislik çözümleri açısından piyasadaki standart cihazlardan önemli ölçüde farklılaşıyor.

Temel teknik özelliklere odaklanacak olursak, Kuycon W34KB, Fast HVA paneli temelinde inşa edilmiş 34 inçlik ultra geniş formatlı bir monitördür. Günümüzde piyasadaki benzer 34 inç ekranların çoğu 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahipken, bu yeni üründe bu değer 5120 x 2160 pikseldir. Bu da kullanıcıya daha yüksek piksel yoğunluğu ve net bir görüntü sunar.

Ekran özellikleri ve fiyatı

Çalışma frekansı konusunda da cihaz yüksek sonuçlar sergiliyor. Monitör standart durumda 165 veya 180 Hz yenileme hızında çalışabiliyor. Aynı zamanda üretici, kullanıcılara çözünürlüğü 2560 x 1080 piksele düşürerek frekansı 360 Hz'e kadar çıkarma imkanı tanıyan özel bir mod da sunuyor.

Ancak böyle benzersiz ve gelişmiş teknik özelliklere sahip bir cihazın fiyatı da ucuz değil. Kaynağa göre, Çin pazarında bile bu monitör için 1300 ABD doları talep ediliyor. Yüksek fiyata rağmen bu model, standart dışı yetenekleri sayesinde yüksek çözünürlüklü teknolojilere değer veren kullanıcıların ilgisini çekiyor.

KuyconMonitörAppleTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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