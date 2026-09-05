ABD'nin stratosferik aerostatı Pasifik Okyanusu'nu geçerek Japonya'da internet sağladı

ABD merkezli Sceye şirketi, HAPS yüksek irtifa platformunu Asya'da ilk kez test etti. 9 Ağustos'ta New Mexico'dan fırlatılan cihaz, Pasifik Okyanusu'nu geçerek 13 gün içinde Japonya'ya ulaştı ve toplamda yaklaşık 15 bin kilometre mesafe kat etti. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu proje stratosferden mobil iletişim hizmetleri sunma kapasitesini pratikte test etmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japonya'da bu platform, ülkenin önde gelen operatörü SoftBank ile iş birliği içinde kullanıldı. Yaklaşık 16,6 kilometre irtifada hareket eden cihaz, Japon hava sahasında yedi günden fazla kaldı. Testler sırasında HAPS, önemli bir başarı göstererek belirli bir bölgede sadece 5 kilometrelik bir sapma ile sabit kalmayı başardı.

Doğrudan akıllı telefon bağlantısı ve test sonuçları

Aerostat benzeri platformun üzerinde, standart mobil cihazlara doğrudan bağlanmak üzere tasarlanmış SceyeCELL telekomünikasyon sistemi kuruldu. Test sürecinde akıllı telefonlar, SoftBank altyapısı üzerinden herhangi bir özel değişiklik gerektirmeden bu sisteme bağlanabildi. Uzmanlar; metin mesajlaşma, sesli aramalar, internet erişimi ve çevrimiçi video akışı imkanlarını başarıyla test ettiler.

Ayrıca, büyük acil durumlar sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış özel bir güvenlik ve uyarı sistemi de test edildi. Sceye tarafından sağlanan bilgilere göre, bu tür teknolojiler gelecekte en zorlu koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için önemli bir adım olacaktır.

Stratosferdeki veri merkezi ve gelecek planları

Bu testin temel teknik başarılarından biri, mobil ağ çekirdeği ve web sunucusunun ilk kez doğrudan yüksek irtifa platformunun üzerine yerleştirilmiş olmasıdır. Sonuç olarak, kullanıcıların talepleri uzak bir bulut veri merkezine gönderilmeden doğrudan havada işlendi. Veri iletimindeki ortalama gecikme (latency) 68 milisaniye olarak gerçekleşti; bu, geleneksel bulut altyapısı değerlerinden yüzde 40 daha düşüktür.

Akıllı telefonların yanı sıra platform, insansız hava araçlarıyla da istikrarlı bir bağlantı kurabildi. Şirket, gelecekte farklı irtifalarda çalışan her türlü cihazı birbirine bağlayan birleşik bir iletişim ağı oluşturmayı planlıyor. HAPS, yer tabanlı baz istasyonları ile uydular arasında bir ara bağlantı görevi görerek, yolcu uçaklarından çok daha yüksekte, ancak yörüngesel cihazlara kıyasla kullanıcılara daha yakın bir mesafede çalışıyor.

Sceye'nin tahminlerine göre, gelecekte tam teşekküllü tek bir platform, yaklaşık 500 yer tabanlı baz istasyonunun kapsama alanına eşdeğer bir bölgeye hizmet verebilecek. Japonya'daki testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, aerostat şu anda Pasifik Okyanusu üzerinden geri — ABD'ye dönüyor.