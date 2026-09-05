ABD'nin stratosferik aerostatı Pasifik Okyanusu'nu geçerek Japonya'da internet sağladı

·3·Teknoloji
ABD'nin stratosferik aerostatı Pasifik Okyanusu'nu geçerek Japonya'da internet sağladı

ABD merkezli Sceye şirketi, HAPS yüksek irtifa platformunu Asya'da ilk kez test etti. 9 Ağustos'ta New Mexico'dan fırlatılan cihaz, Pasifik Okyanusu'nu geçerek 13 gün içinde Japonya'ya ulaştı ve toplamda yaklaşık 15 bin kilometre mesafe kat etti. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu proje stratosferden mobil iletişim hizmetleri sunma kapasitesini pratikte test etmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japonya'da bu platform, ülkenin önde gelen operatörü SoftBank ile iş birliği içinde kullanıldı. Yaklaşık 16,6 kilometre irtifada hareket eden cihaz, Japon hava sahasında yedi günden fazla kaldı. Testler sırasında HAPS, önemli bir başarı göstererek belirli bir bölgede sadece 5 kilometrelik bir sapma ile sabit kalmayı başardı.

Doğrudan akıllı telefon bağlantısı ve test sonuçları

Aerostat benzeri platformun üzerinde, standart mobil cihazlara doğrudan bağlanmak üzere tasarlanmış SceyeCELL telekomünikasyon sistemi kuruldu. Test sürecinde akıllı telefonlar, SoftBank altyapısı üzerinden herhangi bir özel değişiklik gerektirmeden bu sisteme bağlanabildi. Uzmanlar; metin mesajlaşma, sesli aramalar, internet erişimi ve çevrimiçi video akışı imkanlarını başarıyla test ettiler.

Ayrıca, büyük acil durumlar sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış özel bir güvenlik ve uyarı sistemi de test edildi. Sceye tarafından sağlanan bilgilere göre, bu tür teknolojiler gelecekte en zorlu koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için önemli bir adım olacaktır.

Stratosferdeki veri merkezi ve gelecek planları

Bu testin temel teknik başarılarından biri, mobil ağ çekirdeği ve web sunucusunun ilk kez doğrudan yüksek irtifa platformunun üzerine yerleştirilmiş olmasıdır. Sonuç olarak, kullanıcıların talepleri uzak bir bulut veri merkezine gönderilmeden doğrudan havada işlendi. Veri iletimindeki ortalama gecikme (latency) 68 milisaniye olarak gerçekleşti; bu, geleneksel bulut altyapısı değerlerinden yüzde 40 daha düşüktür.

Akıllı telefonların yanı sıra platform, insansız hava araçlarıyla da istikrarlı bir bağlantı kurabildi. Şirket, gelecekte farklı irtifalarda çalışan her türlü cihazı birbirine bağlayan birleşik bir iletişim ağı oluşturmayı planlıyor. HAPS, yer tabanlı baz istasyonları ile uydular arasında bir ara bağlantı görevi görerek, yolcu uçaklarından çok daha yüksekte, ancak yörüngesel cihazlara kıyasla kullanıcılara daha yakın bir mesafede çalışıyor.

Sceye'nin tahminlerine göre, gelecekte tam teşekküllü tek bir platform, yaklaşık 500 yer tabanlı baz istasyonunun kapsama alanına eşdeğer bir bölgeye hizmet verebilecek. Japonya'daki testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, aerostat şu anda Pasifik Okyanusu üzerinden geri — ABD'ye dönüyor.

StratosferSoftBankSceyeMobil İnternetHAPS
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy Watch Ultra kullanıcıları kasa ayrılmasından şikayetçiSamsung Galaxy Watch Ultra kullanıcıları kasa ayrılmasından şikayetçiBugün, 04:30OpenAI yapay zeka ajanlarının güvenli ortamdan kaçtığı tespit edildiOpenAI yapay zeka ajanlarının güvenli ortamdan kaçtığı tespit edildiBugün, 04:23Kuycon, Apple tarzında yeni W34KB monitörünü tanıttıKuycon, Apple tarzında yeni W34KB monitörünü tanıttıBugün, 01:54Norveç kameralı akıllı gözlükleri kamusal alanlarda yasaklamayı planlıyorNorveç kameralı akıllı gözlükleri kamusal alanlarda yasaklamayı planlıyorBugün, 01:29Çin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacakÇin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacakDün, 23:50Ulefone özel aksiyon kameralı dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu tanıttıUlefone özel aksiyon kameralı dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu tanıttıDün, 22:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti