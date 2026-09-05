Norveç kameralı akıllı gözlükleri kamusal alanlarda yasaklamayı planlıyor

·2·Teknoloji
Norveç kameralı akıllı gözlükleri kamusal alanlarda yasaklamayı planlıyor

Norveç hükümeti, ülke genelindeki kamusal alanlarda kameralı akıllı gözlüklerin ve diğer giyilebilir cihazların kullanımını yasaklamayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu girişim, modern teknoloji çağında vatandaşların özel hayatının gizliliğini sağlamayı ve mahremiyet haklarını korumayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

AFP ajansına dayandırılan habere göre, Dijitalleşme Bakanı Karianne Tung, ülkede AI teknolojilerinin gözlük, kulaklık, başlık ve diğer günlük eşyalara entegre edilmiş kamera ve mikrofonlarla birleştirilmesine yönelik belirgin bir eğilim gözlemlendiğini belirtti.

Endişe verici eğilim ve hukukçuların tepkisi

Hükümetin odaklandığı temel cihazlar arasında Meta ve Snap şirketlerinin ürünleri yer alıyor. Kameralarla donatılmış ve internete bağlı olan bu cihazların, yakın gelecekte yüz tanıma işlevine de sahip olabileceği endişeleri artırıyor.

Bu teknolojiler toplumda çeşitli tepkilere yol açarken, insan hakları savunucuları söz konusu cihazları şimdiden «kirli gözlükler» olarak adlandırmaya başladı. Bu durum, tüketiciler arasında önemli bir hoşnutsuzluk ve itiraz dalgası yarattı.

Hükümet sert önlemleri değerlendiriyor

Bakan Karianne Tung, devletin vatandaşların kamusal alanlarda başkaları tarafından gizlice izlenmesini önlemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, bu tür modern ekipmanların yol açabileceği riskleri kontrol altına almanın yollarını arıyor.

Aynı zamanda kısıtlamalar sadece giyilebilir cihazları değil, kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojilerinin uygulanması pratiğini de kapsayabilir. Şu aşamada yasağın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih açıklanmadı.

Durumu derinlemesine incelemek amacıyla özel bir uzman grubunun kurulması planlanıyor. Bu grup, vatandaşların özel hayatın gizliliği haklarını güçlendirmeye yönelik tavsiyeler geliştirecek ve hükümet kararına temel oluşturacak.

Akıllı GözlüklerNorveçMetaMahremiyetTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacakÇin, Dünya ile Ay arasını gözlemlemek için 30 uydu fırlatacakDün, 23:50Ulefone özel aksiyon kameralı dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu tanıttıUlefone özel aksiyon kameralı dayanıklı Xsnap 7 Pro akıllı telefonunu tanıttıDün, 22:50Bilim dünyasını şaşırtan en tuhaf keşifler: Yeni Ig Nobel Ödülü sahipleriBilim dünyasını şaşırtan en tuhaf keşifler: Yeni Ig Nobel Ödülü sahipleriDün, 22:39Apple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldıApple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldıDün, 22:26SpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurduSpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurduDün, 17:53Tesla Cybercab araçlarına Starlink V5 teknolojisi entegre edilecekTesla Cybercab araçlarına Starlink V5 teknolojisi entegre edilecekDün, 17:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti