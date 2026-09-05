Norveç kameralı akıllı gözlükleri kamusal alanlarda yasaklamayı planlıyor

Norveç hükümeti, ülke genelindeki kamusal alanlarda kameralı akıllı gözlüklerin ve diğer giyilebilir cihazların kullanımını yasaklamayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu girişim, modern teknoloji çağında vatandaşların özel hayatının gizliliğini sağlamayı ve mahremiyet haklarını korumayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

AFP ajansına dayandırılan habere göre, Dijitalleşme Bakanı Karianne Tung, ülkede AI teknolojilerinin gözlük, kulaklık, başlık ve diğer günlük eşyalara entegre edilmiş kamera ve mikrofonlarla birleştirilmesine yönelik belirgin bir eğilim gözlemlendiğini belirtti.

Endişe verici eğilim ve hukukçuların tepkisi

Hükümetin odaklandığı temel cihazlar arasında Meta ve Snap şirketlerinin ürünleri yer alıyor. Kameralarla donatılmış ve internete bağlı olan bu cihazların, yakın gelecekte yüz tanıma işlevine de sahip olabileceği endişeleri artırıyor.

Bu teknolojiler toplumda çeşitli tepkilere yol açarken, insan hakları savunucuları söz konusu cihazları şimdiden «kirli gözlükler» olarak adlandırmaya başladı. Bu durum, tüketiciler arasında önemli bir hoşnutsuzluk ve itiraz dalgası yarattı.

Hükümet sert önlemleri değerlendiriyor

Bakan Karianne Tung, devletin vatandaşların kamusal alanlarda başkaları tarafından gizlice izlenmesini önlemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, bu tür modern ekipmanların yol açabileceği riskleri kontrol altına almanın yollarını arıyor.

Aynı zamanda kısıtlamalar sadece giyilebilir cihazları değil, kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojilerinin uygulanması pratiğini de kapsayabilir. Şu aşamada yasağın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih açıklanmadı.

Durumu derinlemesine incelemek amacıyla özel bir uzman grubunun kurulması planlanıyor. Bu grup, vatandaşların özel hayatın gizliliği haklarını güçlendirmeye yönelik tavsiyeler geliştirecek ve hükümet kararına temel oluşturacak.