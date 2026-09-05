New York'ta yıldırım çarpan adam hayatta kaldı (video)

·0·Dünya
New York'ta yıldırım çarpan adam hayatta kaldı (video)

ABD'nin New York şehrinde Thomas Fahmi isimli bir adam yıldırım çarpmasından sağ kurtuldu. Olay, 27 Ağustos 2026 tarihinde Staten Island bölgesinde şiddetli yağmur ve gök gürültüsü sırasında meydana geldi. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Fahmi arabasına doğru giderken, araçtan yaklaşık 5 metre uzağa yıldırım düştü. Olay, yakındaki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı. Videoda, yıldırım çaktıktan sonra adamın yere düştüğü görülüyor.

Fahmi, darbeden sonra vücudunda şiddetli bir etki hissettiğini söyledi. Özellikle her iki bacağında yoğun yanma, batma, uyuşma ve şiddetli ağrı gözlemlendi.

Buna rağmen bilincini kaybetmedi. Birkaç saniye sonra ayağa kalkıp yardım istemek için yakındaki bir eve doğru yöneldi. Komşusu, yardım çığlıklarını duyarak yardıma koştu.

Daha sonra Fahmi hastaneye kaldırıldı. Doktorlar onu gece boyunca gözetim altında tutarak bir dizi tetkik yaptı. Ciddi bir yaralanma tespit edilmedi ve ertesi gün taburcu edildi.

Fahmi'nin yıldırım çarpmasından sağ kurtulmasının yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıması nedeniyle olay geniş yankı uyandırdı. Adam, olaydan sonra hayata bakış açısının değiştiğini ve her günün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

New YorkABDYıldırımKazaHayatta Kalma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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