Başakşehir, Galatasaray karşısında dramatik bir mağlubiyet aldı — Shomurodov gol attı

·6·Spor
Başakşehir, Galatasaray karşısında dramatik bir mağlubiyet aldı — Shomurodov gol attı

Türkiye Süper Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da oynanan merkez maçta Başakşehir, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti ve 2-3'lük skorla acı bir mağlubiyet aldı. Mücadelede vatandaşlarımız Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov ikilisinin organize ettiği önemli gol taraftarların dikkatini çekse de, sahada 10 kişi kalmak ve son dakikada gelen dramatik gol ev sahibini değerli puanlardan etti.

Özbek ikilisinden yüksek performans: Fayzullayev penaltı kazandırdı, Shomurodov soğukkanlılığını korudu

Özbekistan milli takımının yıldızları, bu kritik karşılaşmada yüksek hücum potansiyellerini sergilediler:

  • Abbosbek'in aktifliği ve penaltı: Maçın 66. dakikasında Abbosbek Fayzullayev'in çevik ve tehlikeli hareketi rakip savunmayı faul yapmaya zorladı ve hakem konuk ekip aleyhine penaltı noktasını gösterdi;

  • Shomurodov'un 4. golü: Topun başına geçen tecrübeli golcü Eldor Shomurodov, fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti;

  • Sahada geçirilen süre: Shomurodov maçta 90 dakika boyunca aktif rol aldı. Maçta etkili bir performans sergileyen Fayzullayev ise 74. dakikada teknik heyetin kararıyla oyundan alındı.

5 gol, bir kendi kalesine gol ve 90. dakikada hüsran: Dramatik anların detayları

Karşılaşma beklendiği gibi oldukça gergin ve açık bir mücadeleye sahne oldu:

  • Osimhen'den başlangıç: Maçın 16. dakikasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi;

  • Shomurodov'un yanıtı ve Torreira'nın golü: 66. dakikada Shomurodov penaltıdan dengeyi sağlasa da, 5 dakika sonra 71. dakikada Lucas Torreira dev kulübü tekrar öne geçirdi (1-2);

  • Sanchez'in kendi kalesine golü: 76. dakikada konuk ekip savunmacısı Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı talihsiz golle skor tekrar eşitlendi — 2-2;

  • Kırmızı kart ve Sara'nın belirleyici golü: Mücadelenin 79. dakikasında Başakşehirli bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Sayısal üstünlüğü eline alan Galatasaray, 90. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle galibiyete uzandı (2-3).

Puan durumu: 10 puanla liderlik ve 9. sıradaki Başakşehir

Bu kıran kırana geçen maçın ardından Süper Lig tablosu şu şekilde şekillendi:

  • Galatasaray zirvede: Önemli bir deplasman galibiyeti alan İstanbul devi, puanını 10'a yükselterek ligdeki liderliğini pekiştirdi;

  • Başakşehir'in durumu: Shomurodov ve Fayzullayev'in takımı, 4 hafta sonunda 4 puanla ligin 9. sırasında yer alıyor.

Sizce Başakşehir'in son dakikalardaki mağlubiyetinin sebebi 79. dakikadaki kırmızı kart mıydı, yoksa Abbosbek Fayzullayev'in erken oyundan alınması hücum baskısını mı düşürdü? Eldor Shomurodov bu performansla sezon sonunda Türkiye liginin gol kralı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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