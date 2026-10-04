4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

·3·Teknoloji
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre fiyatları açıklandı. Fiyatlar SIM+eSIM ve eSIM+eSIM varyantlarına göre değişiklik göstermektedir.

eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB iPhone 18 Pro modeli Silver renkte 1579 dolar, Glacier ve Black renklerinde 1599 dolar, Burgundy renkte ise 1649 dolardan sunulmaktadır.

iPhone 18 Pro'nun 512 GB versiyonu 1899 dolar, 1 TB depolama kapasiteli modeli ise 2899 dolardan satılmaktadır.

iPhone 18 Pro Max 256 GB modelinin Black, Silver ve Glacier renkleri 1799 dolar, Burgundy versiyonu ise 1889 dolardan sunulmuştur.

512 GB depolama kapasiteli iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 2049 dolar, Silver ve Burgundy varyantları 2179 dolar, Glacier versiyonu ise 2099 dolardır. 1 TB depolama kapasiteli model 2749 dolar olarak belirtilmiştir.

SIM+eSIM versiyonundaki 256 GB iPhone 18 Pro modeli Silver renkte 1579 dolar, Glacier, Black ve Burgundy renklerinde sırasıyla 1619, 1679 ve 1679 dolardan sunulmaktadır.

Bu versiyonda iPhone 18 Pro'nun 512 GB modeli 1899 dolar, 1 TB depolama kapasiteli versiyonu ise 2999 dolardan satılmaktadır.

iPhone 18 Pro Max 256 GB modelinin Glacier versiyonu 1929 dolar, Black 1919 dolar, Silver 1899 dolar ve Burgundy 2029 dolardır.

512 GB depolama kapasiteli iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 2179 dolar, Silver ve Glacier varyantları 2239 dolar, Burgundy versiyonu ise 2299 dolardan belirtilmiştir. 1 TB depolama kapasiteli model 2749 dolar tutarındadır.

Belirtilen fiyatlar 4 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Piyasadaki fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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