UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçları taraftarlara büyük heyecan ve sürpriz sonuçlar yaşatmaya devam ediyor. A Ligi 2. Grup'taki merkez maçta, futbolseverlerin ilgi odağı olan Almanya milli takımı, kendi sahasında ezeli rakibi Hollanda'yı ağırladı. Alman futbolcular rakibine hiçbir şans tanımayarak kalesini gole kapattı ve 5 golle galibiyete ulaştı.

Almanya — Hollanda maçındaki gol şovu

Maça hücum ağırlıklı başlayan ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Sherxant perdeyi açarken, ikinci yarıda Almanlar baskıyı daha da artırdı. Yetenekli orta saha oyuncusu Florian Wirtz attığı gollerle duble yaptı (60 ve 71. dakikalar). Ayrıca Schlotterbeck (65) ve Gruda (77) da Hollanda kalecisini mağlup ederek skoru 5:0'a taşıdı.