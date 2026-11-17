Almanya Hollanda'ya karşı 5 gollü galibiyet: Çarpıcı zafer ve çeyrek finalistler
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçları taraftarlara büyük heyecan ve sürpriz sonuçlar yaşatmaya devam ediyor. A Ligi 2. Grup'taki merkez maçta, futbolseverlerin ilgi odağı olan Almanya milli takımı, kendi sahasında ezeli rakibi Hollanda'yı ağırladı. Alman futbolcular rakibine hiçbir şans tanımayarak kalesini gole kapattı ve 5 golle galibiyete ulaştı.
Almanya — Hollanda maçındaki gol şovu
Maça hücum ağırlıklı başlayan ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Sherxant perdeyi açarken, ikinci yarıda Almanlar baskıyı daha da artırdı. Yetenekli orta saha oyuncusu Florian Wirtz attığı gollerle duble yaptı (60 ve 71. dakikalar). Ayrıca Schlotterbeck (65) ve Gruda (77) da Hollanda kalecisini mağlup ederek skoru 5:0'a taşıdı.
Böylece Almanya puanını 11'e çıkararak grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Hollanda da 11 puanla 2. sırada yer alarak play-off aşamasına katılmaya hak kazandı.
Maç ve sonuçlar
Goller ve atanlar
Almanya — Hollanda
5:0 (Sherxant 41, Wirtz 60, 71, Schlotterbeck 65, Gruda 77)
Yunanistan — Sırbistan
1:0 (Masouras 69)
Almanya'nın durumu
11 puan, 1. sıra (Çeyrek finale yükseldi)
Hollanda'nın durumu
11 puan, 2. sıra (Play-off katılımcısı)
Yunanistan'ın galibiyeti ve Sırbistan'ın şanssızlığı
Grubun diğer maçında Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede Yunanlılar, 69. dakikada Georgios Masouras'ın attığı tek golle Sırbistan'ı 1:0 mağlup etti.
Ancak bu galibiyet Yunanistan'ın gruptan çıkmasına yetmedi. 11 puan toplamalarına rağmen averaj farkıyla 3. sırada kalan Yunanlılar play-off'a yükselemedi. Sırbistan ise 0 puanla grubu sonuncu (4.) sırada tamamladı.
Sizce Almanya milli takımının bu sezon sergilediği performans, onlara Uluslar Ligi şampiyonluğunu getirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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