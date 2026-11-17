İtalya futbol dünyasında 2025/26 sezonunun en iyilerini belirleme töreni gerçekleştirildi. Törende Milan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu 35. kez verilen prestijli “Altın Banket” (Panchina d'Oro) ödülünün sahibi oldu. Bu yıllık ödül, geleneksel olarak İtalyan teknik direktörlerin kendi aralarında, geçen sezon en yüksek başarıyı gösteren meslektaşlarına verilir.

Tarihi başarı ve üçüncü yabancı teknik direktör

Rumen genç teknik direktör Cristian Chivu, bu yüksek ödüle layık görülen tarihteki üçüncü yabancı teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı. Daha önce İtalya'da bu ödülü sadece efsanevi teknik direktörler Raymond Goethals (1990/91 sezonu) ve José Mourinho (2009/10 sezonu) kazanmıştı.

Belirtildiğine göre, geçen sezon Cristian Chivu yönetimindeki Inter kulübü harika bir oyun sergileyerek hem İtalya şampiyonluğu, hem de İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Bu durum, teknik direktörün oylama sürecinde açık ara lider olmasını sağladı.

Teknik direktörler ve oylama sonuçları Kulüp ve lig sıralaması Cristian Chivu (16 oy) Inter (1. sıra) Cesc Fàbregas (12 oy) Como (2. sıra) Gian Piero Gasperini (9 oy) Roma (3. sıra)

Gazeteci Daniele Mari'nin verdiği bilgilere göre, kazananı belirlemek için yapılan oylamada Chivu, 43 geçerli oyun 16'sını aldı. İkinci sırada 12 oy toplayan Como teknik direktörü Cesc Fàbregas yer alırken, üçüncülük 9 oy ile Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'ye gitti.

Teknik direktörün teşekkür konuşması

Ödülü kabul ederken Cristian Chivu heyecanını ve minnettarlığını gizlemedi:

“Bu ödül için herkese teşekkür ederim. Bu ödülü kazanmak benim için özel bir anlam taşıyor, çünkü diğer teknik direktörlerin, yani meslektaşlarımın değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Futbolculara, teknik ekibe ve kulübe teşekkür ederim. Ancak en başta, her zaman yanımda olan aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar hem galibiyet anlarında hem de en önemlisi mağlubiyet zamanlarında beni desteklediler”, dedi Chivu.

Sizce Cristian Chivu, gelecek sezon da Inter ile bu kadar istikrarlı ve yüksek sonuçlar alabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!