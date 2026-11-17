ABD'nin Virginia eyaletindeki bir içki dükkanına girip 14 şişeyi kıran ve tuvaletin yanında uyuyakalan rakun internet yıldızı oldu. Fotoğrafının basılı olduğu kıyafet ve hediyelik eşyaların satışı sayesinde yaklaşık bir yıl içinde hayvan barınağı için 290 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Olay, 29 Kasım 2025 tarihinde Ashland şehrinde meydana geldi. Dükkan çalışanı sabah geldiğinde, kırık şişeler ve dökülen içeceklerin arasında, tuvaletin yanında baygın halde yatan rakunu gördü. Hayvan, dükkana tavan panellerinden birinden girmiş ve içki raflarını devirmişti. Muhtemelen rom, viski, votka ve diğer içeceklerden tatmıştı.

Rakun, hayvan koruma görevlileri tarafından alındı. Birkaç saat dinlendikten sonra kendine geldi ve herhangi bir yara almadığı anlaşıldı. Ardından hayvan, dükkandan yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki doğal ortamına bırakıldı.