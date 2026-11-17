Dükkanda sarhoş olup uyuyakalan rakun yardım yıldızı oldu
ABD'nin Virginia eyaletindeki bir içki dükkanına girip 14 şişeyi kıran ve tuvaletin yanında uyuyakalan rakun internet yıldızı oldu. Fotoğrafının basılı olduğu kıyafet ve hediyelik eşyaların satışı sayesinde yaklaşık bir yıl içinde hayvan barınağı için 290 bin dolardan fazla bağış toplandı.
Olay, 29 Kasım 2025 tarihinde Ashland şehrinde meydana geldi. Dükkan çalışanı sabah geldiğinde, kırık şişeler ve dökülen içeceklerin arasında, tuvaletin yanında baygın halde yatan rakunu gördü. Hayvan, dükkana tavan panellerinden birinden girmiş ve içki raflarını devirmişti. Muhtemelen rom, viski, votka ve diğer içeceklerden tatmıştı.
Rakun, hayvan koruma görevlileri tarafından alındı. Birkaç saat dinlendikten sonra kendine geldi ve herhangi bir yara almadığı anlaşıldı. Ardından hayvan, dükkandan yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki doğal ortamına bırakıldı.
Tuvaletin yanında uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılarak rakunu meşhur etti. Bunun üzerine Virginia'nın Hanover ilçesindeki hayvan koruma ve barınak servisi, bir giyim firmasıyla iş birliği yaparak üzerinde «Trashed Panda» yazılı tişört, kapüşonlu sweatshirt, şapka, kupa ve çıkartmaları satışa sundu.
Ürünlere olan yoğun talep nedeniyle daha sonra yazlık ve Cadılar Bayramı temalı özel tasarımlar da hazırlandı. The Washington Post'un 12 Kasım 2026 tarihli haberine göre, yaklaşık bir yıl içinde bu satışlardan 290 bin dolardan fazla gelir elde edildi. Bu miktar, barınağın yıllık olağan bağışlarından çok daha fazlaydı; kurum yılda 20 bin dolardan az bağış alıyordu.
Toplanan paranın bir kısmı, hayvan koruma görevlileri için vücut kamerası alımına ayrılacak. Bu cihazlar, hayvanlara yönelik kötü muamele vakalarını incelemeye ve delil toplamaya yardımcı olacak. Kalan paranın yaklaşık 140 bin doları ise yaralı hayvanların tedavisi için acil yardım fonu oluşturulmasında kullanılabilir.
Böylece, bir gecelik «macerasıyla» meşhur olan rakun, beklenmedik bir şekilde yüzlerce hayvana yardım edilmesine katkıda bulundu.
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