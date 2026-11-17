Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti, erkek doktorların kadın hastaları mahremsiz muayene etmesini ve tedavi etmesini yasaklıyor. Kısıtlamalar acil tıbbi müdahale durumlarını bile kapsıyor. Talebi ihlal eden doktorlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir, klinikler ise denetim ve baskınlara maruz kalabilir. Bu durum, The Guardian'ın ortak soruşturmasında bildirildi.

Gazeteciler Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kadınlar, doktorlar ve tıp kurumu çalışanlarıyla görüştü. Onlara göre, Taliban'ın İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, erkek diş hekimlerine kadın hastaları tedavi etmemeleri yönünde talimatlar verdi. Bu kısıtlama resmen ilan edilmese de ülkenin çeşitli vilayetlerinde fiilen uygulanıyor. Talebi ihlal eden doktorların hapsedilmekle tehdit edildiği ve kliniklere baskınlar düzenlendiği vakalar da kaydedildi.

Özellikle Herat şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Farida adlı bir kadın, dişlerini tedavi ettirmek için özel bir kliniğe başvurdu. Birkaç kez tedavi gördü ve tedavi masraflarını önceden ödedi. Ancak implant takılması gereken bir sonraki randevusunda, klinik çalışanları tedaviye devam edemeyeceklerini bildirdi.

Doktorlar, bunun nedeninin erkek diş hekimlerinin kadın hastaları tedavi etmesinin yasaklanması olduğunu açıkladı. Aradan üç ay geçmesine rağmen Farida'nın tedavisi tamamlanmadı.

Afganistan'ın kuzeyindeki devlet hastanelerinden birinde 15 yıldır çalışan cerrah Samim, erkek doktorların kadınları doğrudan muayene etmesinin yasaklandığını söylüyor. Hastanın durumunun ağır olması veya tedavinin basit olması fark etmeksizin bu talep değişmiyor. Bazı durumlarda tedavi için kadının yanında bir mahreminin bulunması veya tedavinin belirli bir kısmının kadın hemşire tarafından yapılması talep ediliyor.

Kısıtlamalar diğer alanlara da yayıldı. Belh vilayetinde Mayıs 2026'da hastanelere, özel kliniklere ve tıp kurumlarına kadın hastaları isimleriyle çağırmamaları, bunun yerine «Bibi» kelimesini kullanmaları yönünde talimat verildiği bildirildi. Bu talebin tıbbi reçeteler için de geçerli olduğu belirtildi.

Ayrıca Aralık 2024'ten itibaren Afgan kadınların tıp enstitülerinde eğitim görmeleri de yasaklandı. Gazeteciler ile görüşen doktorlar, hastanelere kadın çalışan almamaları konusunda da talimat verildiğini söylüyor. Görev yapan bazı kadın doktorlardan ise iş yerine mahremleriyle gelmeleri isteniyor.

Sonuç olarak, Afgan kadınlar nitelikli tıbbi yardım almada ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bazıları tedavi imkanı bulamayıp hastalıkla yaşamaya mecbur kalırken, diğerleri niteliksiz tıp personeline başvurma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Belirtmek gerekir ki, Şubat 2026'da Taliban'ın İletişim Bakanı Hamdullah Nomani, erkek doktorların kadın hastaları tedavi ederken onlar için mahrem sayıldığını belirtmişti. Ancak The Guardian soruşturmasında yer alan doktor ve hasta hikayeleri, mevcut durumun bu beyanla uyuşmadığını gösteriyor.