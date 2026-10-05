iPhone 18 Pro ve Pro Max: 5 Ekim fiyatları

·55·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max: 5 Ekim fiyatları

5 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama ve renk seçenekleri için fiyatlar açıklandı. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM varyantlarında satılmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB depolamalı iPhone 18 Pro; Silver, Glacier ve Black renklerinde 1599 dolardan sunulmaktadır. Burgundy renkli versiyonu ise 1649 dolardır. 512 GB depolamalı iPhone 18 Pro'nun fiyatı 1899 dolar, 1 TB depolamalı modelin fiyatı ise 2899 dolar olarak belirtilmiştir.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB versiyonu Black renginde 1769 dolarlık kampanya fiyatıyla satılmaktadır. Silver ve Glacier renkleri 1799 dolardan, Burgundy ise 1849 dolardan sunulmuştur.

512 GB depolamalı iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 2039 dolar, Silver 2179 dolar, Glacier 2099 dolar ve Burgundy 2179 dolardır. 1 TB depolamalı modelin fiyatı ise 2749 dolardır.

SIM+eSIM versiyonlarında iPhone 18 Pro 256 GB Silver renginde 1579 dolar, Glacier renginde 1609 dolar, Black ve Burgundy renklerinde 1659 dolardan satılmaktadır. 512 GB versiyonu 1949 dolar, 1 TB modeli ise 2999 dolar olarak belirtilmiştir.

iPhone 18 Pro Max'in SIM+eSIM versiyonunda 256 GB Glacier 1929 dolar, Black 1889 dolar, Silver 1849 dolar ve Burgundy 1989 dolardan sunulmaktadır.

512 GB depolamalı iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 2159 dolar, Silver 2239 dolar, Burgundy 2219 dolar, Glacier ise 2239 dolardır. 1 TB depolamalı versiyonun fiyatı 2739 dolardır.

Akıllı telefonların fiyatlarının günlük olarak değişebileceği bildirilmiştir. Belirtilen fiyatlar 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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