6 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

6 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre fiyatları açıklandı. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM varyantlarında sunulmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB depolama alanına sahip Silver, Glacier ve Black renkli iPhone 18 Pro, 1589 dolardan satılmaktadır. Burgundy renkli versiyonun fiyatı ise 1639 dolardır. 512 GB depolama alanlı iPhone 18 Pro'nun fiyatı 1899 dolar, 1 TB depolama alanlı modelin fiyatı ise 2899 dolardır.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black versiyonu 1699 dolarlık kampanyalı fiyatla sunulmaktadır. Silver modeli 1749 dolar, Glacier 1779 dolar, Burgundy ise 1829 dolar değerindedir.

512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 1999 dolar, Silver 2179 dolar, Glacier 2099 dolar ve Burgundy 2149 dolardan satılmaktadır. 1 TB depolama alanlı versiyonun fiyatı 2699 dolardır.

SIM+eSIM varyantlarında iPhone 18 Pro 256 GB Silver rengi 1579 dolar, Glacier 1599 dolar, Black ve Burgundy renkleri ise 1649 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 2049 dolar, 1 TB modeli ise 2999 dolardır.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB depolama alanlı Glacier versiyonu 1899 dolar, Black 1829 dolarlık kampanyalı fiyatla, Silver 1849 dolar ve Burgundy 1939 dolardan satılmaktadır.

512 GB depolama alanlı Pro Max'in Black versiyonu 2139 dolar, Silver 2199 dolar, Burgundy 2149 dolar ve Glacier 2199 dolar değerindedir. 1 TB depolama alanlı modelin fiyatı 2699 dolar olarak belirtilmiştir.

Edinilen bilgilere göre, akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir. Belirtilen fiyatlar 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.