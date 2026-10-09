9 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM varyantlarında sunulmaktadır.
eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro Silver modeli 1579 dolar, Glacier 1599 dolar, Black 1589 dolar ve Burgundy 1599 dolar kampanya fiyatıyla satılmaktadır.
512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro 1899 dolar, 1 TB depolama alanına sahip versiyonu ise 2899 dolar tutarındadır.
iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black modeli 1699 dolar kampanya fiyatıyla sunulmaktadır. Silver versiyonu 1749 dolar, Glacier 1729 dolar ve Burgundy 1789 dolardan satılmaktadır.
512 GB depolama alanına sahip Pro Max'in Black versiyonu 2049 dolar, Silver 2099 dolar, Glacier 2049 dolar ve Burgundy 2149 dolar tutarındadır. 1 TB modeli 2699 dolar olarak belirtilmiştir.
SIM+eSIM versiyonundaki iPhone 18 Pro 256 GB Silver rengi 1579 dolar, Glacier 1599 dolar, Black ve Burgundy renkleri ise 1619 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 1949 dolar, 1 TB modeli 2999 dolardır.
iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Glacier, Black ve Silver versiyonları 1799 dolardan satılmaktadır. Black modeli 1799 dolar kampanya fiyatındadır. Burgundy versiyonu 1839 dolar tutarındadır.
512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro Max'in Black modeli 2179 dolar, Silver 2299 dolar, Burgundy 2199 dolar ve Glacier 2299 dolardan sunulmuştur. 1 TB depolama alanına sahip versiyon 2699 dolardır.
Fiyatlar her gün değişiklik gösterebilir. Verilen bilgiler 9 Ekim 2026 tarihindeki fiyatları yansıtmaktadır.
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