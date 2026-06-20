Google ve Samsung İş Birliği: Galaxy Akıllı Telefonlar İçin Önemli Sistem Güncellemeleri Yayınlandı

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Google ve Samsung İş Birliği: Galaxy Akıllı Telefonlar İçin Önemli Sistem Güncellemeleri Yayınlandı

Google, Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için cihazların kararlı çalışmasını sağlayan bir dizi önemli sistem bileşenini güncellemeye başladı. Android işletim sisteminin temelini oluşturan öğelerle ilgili olan bu güncellemeler, akıllı telefonların güvenliği ve uygulamaların kesintisiz çalışması için kritik öneme sahiptir. Ixbt.com haber veriyor.

Temel değişiklikler; Android System SafetyCore, Android System WebView ve Google Play Services gibi temel bileşenleri kapsıyor. Bu öğeler sistemin "arka plan" kısmıdır ve kullanıcı arayüzünde doğrudan görünmeseler de, yüklü neredeyse tüm uygulama ve hizmetlerin doğru çalışmasından sorumludurlar.

Güvenlik ve Kararlılığın Artırılması

ixbt.com verilerine göre Google, bu güncellemeler için resmi bir değişiklik listesi (changelog) yayınlamadı. Ancak sektör uzmanları, bu tür güncellemelerin genellikle sistem hatalarını düzeltmeye, tespit edilen güvenlik açıklarını kapatmaya ve genel performansı artırmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu adım, Android sistemine gelecekte eklenecek yeni özellikler için zemin hazırlıyor.

Bu bileşenlerin özelliği, Google Play Store'daki standart güncellemeler bölümünde her zaman görünmemeleridir. Güncelleme işlemi genellikle arka planda, yani kullanıcının müdahalesi olmadan gerçekleşir. Bu nedenle birçok Samsung sahibi, cihazlarına yeni sürümlerin yüklendiğini fark etmeyebilir.

Bölgesel Kapsam ve Dağıtım Aşamaları

Yeni sürümler şu anda Samsung'un One UI 8.5 ve One UI 9 arayüzlerini kullanan cihazlarda görünmeye başladı. İlk aşamada bu güncellemeler Hindistan'daki kullanıcılar için erişime açıldı. Bu, Google ve Samsung'un güncellemeleri kademeli olarak uygulama stratejisinin bir parçasıdır.

Özbekistan'daki Samsung Galaxy kullanıcıları için de bu güncellemelerin önümüzdeki günlerde sunulması bekleniyor. Genellikle küresel dağıtım birkaç haftadan bir aya kadar sürebilir. Uzmanlar, kişisel verilerin gizliliğini sağlamada kritik rol oynadığı için sistem hizmetlerinin her zaman güncel tutulmasını tavsiye ediyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Android System WebView bileşeni birçok uygulamada web içeriğinin görüntülenmesini sağlar. Güncellenmesi, tarayıcıya girmeden açılan bağlantıların hızını ve güvenliğini artırır. Google Play Services ise Google hizmetlerini (haritalar, ödeme sistemleri, bildirimler) üçüncü taraf uygulamalarla bağlayan temel köprü görevi görür.

GoogleSamsungGalaxyAndroidGüncelleme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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