Gukesh, Sindarov'dan ne öğrendi? Özbek satranççının bir özelliğini takdir etti

Satrançta mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile yapacağı tarihi maç öncesinde, rakibinin sadece satranç becerilerinden değil, aynı zamanda oyuna karşı tutumundan da ilham aldığını söyledi. Hintli yıldız Sindarov'un satranç oynarken mutlu görünmesini ve hayattaki diğer ilgi alanlarına da zaman ayırmasını özellikle vurguladı. Şimdi iki genç büyükusta arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin başlamasına sayılı günler kaldı.

Satranç dünyası 24 Kasım'da başlayacak büyük olayı bekliyor. Bir tarafta mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaradju, diğer tarafta ise Adaylar Turnuvası galibi, Özbekistan temsilcisi Javohir Sindarov var.

İlginç olan şu ki, dünya şampiyonluğu mücadelesi öncesinde Gukesh, rakibinin sadece satrançtaki güçlü yönlerini değil, aynı zamanda satranca olan yaklaşımını da kendine örnek alıyor.

«Sindarov satranç oynarken çok mutlu görünüyor»

Gukesh bu konudan beş kez dünya şampiyonu Viswanathan Anand ve ChessBase India gazetecisi Sagar Shah ile yaptığı sohbette bahsetti.