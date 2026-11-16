Gukesh, Sindarov'dan ne öğrendi? Özbek satranççının bir özelliğini takdir etti
Satrançta mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile yapacağı tarihi maç öncesinde, rakibinin sadece satranç becerilerinden değil, aynı zamanda oyuna karşı tutumundan da ilham aldığını söyledi. Hintli yıldız Sindarov'un satranç oynarken mutlu görünmesini ve hayattaki diğer ilgi alanlarına da zaman ayırmasını özellikle vurguladı. Şimdi iki genç büyükusta arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin başlamasına sayılı günler kaldı.
Satranç dünyası 24 Kasım'da başlayacak büyük olayı bekliyor. Bir tarafta mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaradju, diğer tarafta ise Adaylar Turnuvası galibi, Özbekistan temsilcisi Javohir Sindarov var.
İlginç olan şu ki, dünya şampiyonluğu mücadelesi öncesinde Gukesh, rakibinin sadece satrançtaki güçlü yönlerini değil, aynı zamanda satranca olan yaklaşımını da kendine örnek alıyor.
«Sindarov satranç oynarken çok mutlu görünüyor»
Gukesh bu konudan beş kez dünya şampiyonu Viswanathan Anand ve ChessBase India gazetecisi Sagar Shah ile yaptığı sohbette bahsetti.
«Sindarov'dan öğrendiğim şeylerden biri, satranç oynarken çok mutlu görünmesi. Aynı zamanda başka ilginç işlerle de uğraşıyor. Bence bu bana da ilham veriyor» dedi mevcut dünya şampiyonu.
Bu düşünceler sadece rakibe gösterilen bir saygı değil. Gukesh, Sindarov'un satranca keyifle yaklaşmasını, yüksek baskı altında bile oyundan zevk almasını ve hayattaki diğer ilgi alanlarına zaman ayırmasını kendisi için olumlu bir örnek olarak görüyor.
Yani yaklaşan şampiyonluk maçında iki büyükusta sadece satranç tahtasındaki fikirler konusunda değil, aynı zamanda zihinsel hazırlık konusunda da kendine has bir üstünlük sağlamaya çalışacak.
İki 20 yaşındaki büyükusta dünya şampiyonluğu için mücadele edecek
Javohir Sindarov, 2026 Adaylar Turnuvası'nı kazanarak dünya şampiyonluğu için yarışma hakkı kazandı. Şimdi önünde kariyerinin en büyük sınavı var: mevcut şampiyonu yenerek satranç tacını Özbekistan'a getirmek.
Gukesh ise 2024 yılında Çinli Ding Liren'i yenerek dünya şampiyonu oldu. Unvanını ilk kez Cenevre'de koruyacak.
Dikkat çekici bir nokta, maç başladığında her iki satranççının da 20 yaşında olacak olması. Bu, dünya şampiyonluğu tarihindeki en genç rakipler arasındaki maç olarak kaydedilecek.
Cenevre'deki tarihi maç ne zaman başlıyor?
Gukesh Dommaradju ile Javohir Sindarov arasındaki Dünya Şampiyonluğu maçı 24 Kasım'dan 12 Aralık'a kadar İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenecek.
Maç 14 klasik partiden oluşuyor. Her galibiyet için bir puan, beraberlik için ise yarım puan veriliyor. Hangi satranççı önce 7,5 puana ulaşırsa dünya şampiyonu olur. Eğer 14 partiden sonra skor 7:7 olursa, kazanan eşitlik bozma (tie-break) maçlarında belirlenir.
İlk parti 24 Kasım'da oynanacak. Maçın toplam ödül havuzu ise 2,5 milyon ABD doları.
Sindarov için tarihi fırsat
Özbek satrancı son yıllarda uluslararası arenada büyük başarılar elde ediyor. Javohir Sindarov'un Adaylar Turnuvası'ndaki zaferi ise bu gelişmenin bir başka önemli sonucu oldu.
Şimdi Özbek büyükusta, dünya şampiyonluğu mücadelesinde ülkemizin satranç tarihinde yeni bir sayfa açma şansına sahip. Rakibi ise unvanını kolayca teslim etmek istemeyen mevcut şampiyon.
Gukesh'in Sindarov hakkındaki sıcak düşünceleri, yaklaşan rekabetin kendine has bir yönünü de gösterdi: tahtada birbirlerine ciddi rakipler olsalar da, satranca olan saygı ve karşılıklı takdir ikisini de birleştiriyor.
Şimdi temel soru açık kalıyor: Gukesh dünya şampiyonu statüsünü koruyacak mı, yoksa Javohir Sindarov tarihi bir zafer elde ederek satranç tacını Özbekistan'a mı getirecek? Bu sorunun cevabını Cenevre'deki partiler verecek.
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