Ruslan Abdullayev sıradaki maçında ABD'de Meksikalı boksöre karşı ringe çıkıyor

Özbekistanlı yetenekli profesyonel boksör Ruslan Abdullayev, sıradaki maçında Meksikalı rakibiyle kozlarını paylaşacak. Vatandaşımız 21 Kasım sabahı ABD'de ringe çıkacak. Profesyonel kariyerinde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Abdullayev, galibiyet sayısını altıya çıkarmaya çalışacak. Ancak karşısında deneyimli bir Meksikalı boksör bulunuyor.

Özbekistan profesyonel boksunun yükselen ismi Ruslan Abdullayev'in sıradaki maçının detayları belli oldu. Vatandaşımız, 21 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio şehrinde düzenlenecek profesyonel boks gecesinde yer alacak.

Müsabaka Fantasy Springs Casino kompleksinde gerçekleşecek. Abdullayev'in rakibi Meksikalı Juan Mesa Angulo olacak.

Abdullayev için altıncı galibiyet fırsatı

Ruslan Abdullayev profesyonel ringde bugüne kadar beş maça çıktı ve hepsini kazandı.

Bu sonuç, profesyonel kariyerine başarılı bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Şimdi Özbek boksör, galibiyet serisini sürdürerek profesyonel ringdeki altıncı zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Elbette her yeni maç, önceki sonuçlardan bağımsız olarak özel bir hazırlık ve odaklanma gerektirir. Bu nedenle Abdullayev için sıradaki karşılaşma da önemli bir sınav olacak.

Meksikalı rakibin 12 maçlık tecrübesi var

Vatandaşımızın rakibi Juan Mesa Angulo da profesyonel boksta belirli bir deneyime sahip.

Meksikalı boksör bugüne kadar 12 maça çıktı ve bunların dokuzunu kazandı. Üç kez ise mağlup oldu.

Boksör Maçlar Galibiyet Mağlubiyet Ruslan Abdullayev 5 5 0 Juan Mesa Angulo 12 9 3

İstatistiklere bakıldığında Angulo, profesyonel ringde Abdullayev'e göre daha fazla maça çıkmış durumda. Ancak vatandaşımız şu ana kadar namağlup ilerliyor.

Şimdi gözler Indio'daki maçta

21 Kasım'da gerçekleşecek karşılaşma, Ruslan Abdullayev'in profesyonel kariyerindeki bir sonraki önemli aşamadır.

Taraftarların, vatandaşımızın ABD'deki performansını büyük bir ilgiyle beklemesi doğal. Çünkü her galibiyet, boksörün profesyonel rekorunu geliştirmenin yanı sıra uluslararası arenadaki konumunu da güçlendiriyor.

Abdullayev beş maçta beş galibiyet elde etti. Şimdi altıncı zafer için Meksikalı rakibine karşı ringe çıkacak. Soru şu: Vatandaşımız namağlup serisini devam ettirebilecek mi?