Samsung Galaxy A07s bütçe dostu akıllı telefonu satışa sunuldu

·6·Teknoloji
Samsung Galaxy A07s bütçe dostu akıllı telefonu satışa sunuldu

Samsung şirketi, yeni bütçe dostu Galaxy A07s akıllı telefonunun satışlarının başladığını resmen duyurdu. Şu anda bu cihaz, ilk pazarlardan biri olarak Ürdün'de tüketicilere sunuluyor ve yakın gelecekte diğer ülkelerin pazarlarında da yer alması bekleniyor, ancak fiyatı henüz açıklanmadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre yeni cihaz, teknik özellikleri ve uzun vadeli yazılım desteği ile kendi sınıfında dikkat çekiyor. Akıllı telefon, modern gereksinimleri karşılayan kompakt ve kullanışlı çözümler içeriyor ve günlük görevler için tasarlanmış güvenilir bir araç olarak sunuluyor.

Teknik imkanlar ve performans

Cihaz, 6 nm üretim süreciyle üretilen MediaTek G99+ işlemci ile çalışıyor. Müşteri tercihine bağlı olarak akıllı telefon, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama ile donatılıyor (örneğin, Ürdün pazarında şu an 4 GB RAM ve 64 GB depolama sürümü satılıyor). Ayrıca Samsung, kullanıcı kolaylığı için microSD kart yuvasını korumaya devam ediyor.

Akıllı telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç IPS ekran ile donatılmış olup, ekran HD+ görüntü kalitesi sunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan tuşuna entegre edilerek kullanımı daha pratik hale getirilmiş.

Kamera ve özerklik

Fotoğraf yeteneklerine gelince, ana kamera 50 MP ve 2 MP sensörlerden oluşuyor. Ön kamera ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 8 MP çözünürlüğünde bir lense sahip. Cihazın uzun süreli çalışmasını sağlamak için 5000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve kasa IP54 standardına göre toz ve neme karşı korunuyor.

Özellikle belirtmek gerekir ki, akıllı telefon kutudan Android 16 işletim sistemi ile çıkıyor. Samsung, bu model için sadece altı yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri değil, aynı zamanda aynı süre boyunca güvenlik yamaları da sunmayı vaat ediyor.

Bağlantı seçenekleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C portu ve kablolu kulaklıklar için geleneksel 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor. Bu özellikler bütünü, yeni Galaxy A07s modelini kendi segmentindeki en rekabetçi cihazlardan biri haline getiriyor.

SamsungGalaxy A07sAkıllı TelefonlarAndroidTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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