Araştırmacılar Çin'in yeni yapay zeka ajanı filosunu izliyor

·5·Teknoloji
Araştırmacılar Çin'in yeni yapay zeka ajanı filosunu izliyor

İnternet üzerinde Çin altyapısıyla bağlantılı olan ve kendine has bir etkinlik gösteren yeni bir yapay zeka ajanı grubu tespit edildi. Bağımsız araştırmacılar tarafından yayınlanan ilk verilere göre, bu ajan filosunun Tencent altyapısı üzerinde çalıştığı ve Alibaba'ya ait Amap harita hizmetine yönlendirildiği gözlemlendi. Bu durum Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Uzmanlar, bu etkinliği değerlendirirken "sürü" (swarm) kavramından kaçınarak, buna "ajan filosu" demenin daha doğru olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, aynı tür görevleri yerine getiren çok sayıda paralel ajan arasında herhangi bir etkileşim veya koordinasyon belirtisi neredeyse hiç görülmedi.

Ajanların tespit süreci

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarına göre, bu yapay zeka ajanları, URLquery alan adı tarama hizmetine gelen trafik akışlarının izlenmesi sırasında ortaya çıkarıldı. Daha önce benzer bir yöntemle OpenAI ajanlarının uzun süreli faaliyetleri de tespit edilmişti.

Yapay zeka ajanları genellikle doğrudan erişilemeyen web sitelerini yüklemek için URLquery hizmetini kullanır. Bu durum, araştırmacılar için değerli veriler sağlayan dijital izler bırakır. Mevcut durumda da bu kayıtlar üzerinden takip gerçekleştirildi.

Amap hizmetine yönelik sorgular

Araştırma sonuçlarına göre ajanlar, Alibaba'nın Amap hizmetine parklar, hayvanat bahçeleri ve hastaneler dahil olmak üzere çeşitli kamusal alanların girişlerine yönelik rota sorguları gönderdi. Araştırma devam ettiği için detaylar şu an için sınırlı.

Ancak bu davranışlar, internet ortamında yapay zeka ajanlarının faaliyetlerinin ne kadar istikrarlı ve düzenli bir hal aldığını açıkça gösteriyor. Hugging Face platformundaki olaylardan sonra birçok uzman, ağdaki kontrolsüz ajan hareketlerini yakından takip ediyor.

Şu an için bu tür faaliyetleri tespit etmek pek zor değil çünkü ajanlar genellikle aynı yöntemleri kullanıyor ve kendilerini gizlemeye çalışmıyorlar. Bu vakada da ajanların Alibaba'nın API kurallarını aşmak dışında zararlı bir eylemde bulunmadığı gözlemlendi, ancak gelecekte bu tür girişimler risk oluşturabilir.

Yapay ZekaTencentAlibabaSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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