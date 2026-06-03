DeepSeek: Bilinmeyen Bir Girişimden Yapay Zeka Devine Giden Yol

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, büyük bir finansman turuna hazırlanıyor. Şirket bu aşamada yaklaşık 50 milyar yuan (yaklaşık 7,4 milyar dolar) toplamayı planlıyor. Potansiyel yatırımcılar arasında teknoloji devi Tencent Holdings ve pil üreticisi CATL'in bulunduğu belirtiliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Kaynaklara göre, bu anlaşmanın ardından şirketin toplam değeri 350 ila 400 milyar yuana (52-59 milyar dolar) ulaşabilir. Girişimin kurucusu Liang Wenfeng projeye şimdiden 20 milyar yuan kişisel fon yatırdı. Tencent'in 10 milyar yuan, CATL'in ise 5 milyar yuan civarında yatırım yapmayı değerlendirdiği, bu durumun onları turun en büyük dış yatırımcıları haline getireceği ifade ediliyor.

Müzakerelere NetEase ve JD.com gibi şirketler de katılıyor, ancak toplam yatırımcı sayısının onu geçmemesi bekleniyor. DeepSeek kısa sürede Çin yapay zeka pazarının ana oyuncularından biri haline geldi. V3 ve R1 modelleri Silikon Vadisi'nde de büyük beğeni toplayarak sektördeki rekabeti daha da kızıştırdı.

DeepSeek, ChatGPT ve diğer popüler modellere rakip olarak çıkan, açık kaynaklı güçlü büyük dil modelleri (LLM) ailesidir. Şirket, modellerini eğitmek için harcanan maliyetlerin düşüklüğü ile dikkat çekiyor. Sistem metin oluşturma, kod yazma, mantıksal problemleri çözme ve görüntü üretme yeteneklerine sahiptir.